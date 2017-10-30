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Menderes Türel'den 'istifa' açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan kendisinden istifa etmesini 'ima' etmesinin yeterli olduğunu söyledi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:55
Menderes Türel'den 'istifa' açıklaması

Habertürk'ün sorularına cevap veren Türel, istifasının istendiği yönündeki iddialar için şunları söyledi:

"Tesadüf işte… İstifaları istenen belediye başkanlarının Ankara'da görüşmelere çağrıldığı günlerden bir gün ben de çağrıldım ama tamamen alakasız bir konuyla alakalı. Yerel yönetimler yasasıyla ilgili bir hazırlık var Meclis'te. Benden de görüş almak istediler. Sırf onun için gittim Ankara'ya ama tabii bu gidişim o debdebeli döneme geldiği için çok farklı yorumlandı. Yani ortada dolanan hiçbir iddia doğru değil.

'BENİ HALKIN TERCİHİNE SUNAN CUMHURBAŞKANI'DIR'

Bırakın istifa etmemin istenmesini filan… İmasını yapsa dahi sayın genel başkanım, bir saniye dahi düşünmem ve istifa ederim. Çünkü beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanı'mdır. Dolayısıyla geri de almak istemesi gayet doğaldır. Bir de şu realitenin altını çizmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı aday gösterirken iyi, demokrat oluyor ama başarısızlık veya performans düşüklüğü gördüğü için istifa istiyor diye 'Demokrasiye aykırı' demek çok hakkaniyetli bir yaklaşım değil."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:55
  1. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
  2. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
  • OsmnshnOsmnshn31 dk önce
    Helal olsun başkan
  • Yusuf 02 Yusuf 02 48 dk önce
    Teşekkürler
  • hamzahamza1 sa önce
    Helal olsun.budur iste
  • ArifArif1 sa önce
    Helal başkan....Başa saygısızlık yapan ayak olmaz...
  • habil sünbülhabil sünbül1 sa önce
    helal olsun sayın başkana ne kadar güzel bir yaklaşım düşünce...
  • antikemalistantikemalist1 sa önce
    MHP/Kemalistlerin hedefinde olan biri değil, istifası mümkün değil! bizden buraya kadar. akparti kemalistleşti, önümüzdeki seçimlerde kemalistler oy versin artık!
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