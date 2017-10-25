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Menderes Belediyesi'nin bütçesi 159 milyon TL

Menderes Belediyesi, yaptığı meclis toplantısında 2018 yılı bütçesini 159 milyon olarak belirledi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:32
Menderes Belediyesi'nin bütçesi 159 milyon TL

2018 yılı yatırım planını hazırlayan Menderes Belediyesi, bütçe için mecliste toplandı. Belediye Başkanı Bülent Soylu başkanlığındaki toplantıda bütçe 159 milyon olarak belirlendi. Hazırlanan bütçe, meclis üyelerinin oylarıyla oy birliğiyle kabul edildi. 2018 yılı planlanan bütçenin yüzde 30’u yatırım bütçesi olarak ön görülürken, bütçede en büyük pay 32 milyon 600 bin lira ile fen işlerinin oldu. Park ve Bahçelere ayrılan pay ise 28 milyon 485 bin lira oldu.

2018 yılı bütçesinin Menderes’e hayırlı olması dileğinde bulunan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Göreve geldiğimiz zaman yaptığımız ilk iş gerçek bir bütçe belirlemesi yaparak ilçemizin hızlı şekilde hizmetlerle buluşmasını sağlamak oldu. 2018 yılı içinde bütçemizi belirledik. Geldiğimiz noktada Menderes’i hizmet kervanıyla buluşturduk. İnşallah 2018 yılında da bu hizmet kervanı devam edecek. Hep ilkleri yaşatan işlere imza attık 2018 yılında da yine ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Dengeli bir bütçe hazırlandığını ifade eden Başkan Soylu, şöyle devam etti:

"Menderes’te başlattığımız yatırım atakları yeni yılda da sürecek. İlçemize kazandırdığımız projelerimiz ile kazanan Menderesli vatandaşlarımız oluyor. Dengeli ve gerçekçi bir bütçe ile yeni projeleri ilçemize kazandıracağız ve kazanan yine Menderesli hemşehrilerimiz olacak."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:32
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