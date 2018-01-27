Menbiç'teki aşiretlerden Türkiye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın batısında bulunan Menbiç’in de teröristlerden arındırılacağını belirterek, ardından da Irak sınırına kadar tüm terör unsurlarının temizleneceğini kaydetti.

Afrin’den sonra harekatın Menbiç’e yöneleceği kesinlik kazanırken, bölgedeki son durumu Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinin Belediye Başkanı Abdülhekim Ayhan değerlendirdi.

Ayhan, Menbiç’te yaşayanların yüzde 90’ının Arap ve Türkmenlerden oluştuğunu ve çevre bölgedeki Kürtlerin de PYD baskısından dolayı büyük sorunlar yaşadığını anlattı. Ayhan, Menbiç’te PYD’den kurtulmak isteyenlerin Türk askerlerini beklediğini belirterek şunları söyledi:”PYD, her ne kadar Menbiç’in demografik yapısını değiştirmeye çalışsa da bölgenin çoğunluğu Arap nüfusundan oluşuyor. Tahminen 300 bin civarı nüfusa sahip ve yüzde 90’ı Arap ve Türkmen. Türk askerlerini gördükleri zaman kendileri bizzat şehirlerini kurtaracak durumdalar. Suriye Cumhuriyeti olarak kalmak ve de parçalanmak istemiyorlar. Baskıdan kurtulmak istiyorlar. Bana gelen bilgilere göre, aşiretler yeter ki Türk askerini görelim diyorlar. Yine içeriden edindiğimiz bilgilere göre, Afrin Harekatı başladıktan sonra Rakka’dan Menbiç’e çok sayıda PYD’li gitti.”

Öte yandan Afrin’in merkezinde yaşayan sivillerle ilgili çarpıcı bilgiler gelmeye başladı. Suriye’deki iç savaştan sonra PYD baskısından kaçıp Türkiye’ye sığınan Afrinliler, bölgede yaşayan yakınlarının ciddi bir tehdit altında olduğunu aktardı. Bölgede yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir Suriyeli, “Şu anda PYD’den korktuğu için şehri terk edemeyen çok sayıda sivil var. PYD’liler, ‘şayet kaçmaya çalışırsanız izin vermeyiz. Ayrıca bu durumda tüm malınıza mülkünüze el koyarız’ şeklinde tehditlerde bulunuyor. Bu nedenle şehri terk etmekte zorlanan siviller var” dedi.