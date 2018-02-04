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Hükümetten net mesaj: Çıkmazlarsa Menbiç'e de gireceğiz Fıratın doğusuna da!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TSK'nın sınırımızdaki terör unsurlarını yok etmek için Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Eğer bunlar (PKK) Münbiç'ten çıkmazsa Münbiç'e de gireriz, Fırat'ın doğusuna da" dedi.

04 Şubat 2018 Pazar 11:05
Hükümetten net mesaj: Çıkmazlarsa Menbiç'e de gireceğiz Fıratın doğusuna da!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir TV kanalının canlı yayınında öldürülen terörist sayısının 932'ye yükseldiğini açıklayan Bozdağ, Menbiç ve Fırat'ın doğusu için de işaret verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:05
  1. Bekir Bozdağ
  2. Afrin
  3. Zeytin Dalı harekatı

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