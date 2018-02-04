Hükümetten net mesaj: Çıkmazlarsa Menbiç'e de gireceğiz Fıratın doğusuna da!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir TV kanalının canlı yayınında öldürülen terörist sayısının 932'ye yükseldiğini açıklayan Bozdağ, Menbiç ve Fırat'ın doğusu için de işaret verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz" ifadelerini kullandı.