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Menajerinin Galatasaray'la görüşmesine köpürdü! O takımda asla oynamam

Tam bir Fenerbahçe aşığı olan Senegalli yıldız Moussa Sow, ağabeyinin kendisinden habersiz Galatasaray ile görüşmesine köpürdü.

25 Haziran 2017 Pazar 10:46
Menajerinin Galatasaray'la görüşmesine köpürdü! O takımda asla oynamam

Sarı lacivertli tribünlerin sevgilisi olan Moussa Sow'un ağabeyiyle arası açıldı. Sebebi ise Sow'un ağabeyi Abdullah'ın kısa süre önce Fransa'da Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün'le masaya oturması.

Cenk Ergün'ün teklifine ağabey Abdullah olumlu yaklaşmıştı. Sow kendisinden habersiz yapılan bu görüşme üzerine köpürdü.

Sow'un ağabeyine "Ben Fenerbahçeliyim. Asla Galatasaray'da forma giymem. Benden habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsın" dediği öğrenildi. Sow, Fenerbahçe'de kalmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 10:46
  1. Moussa Sow
  2. Fransa
  3. Galatasaray
  4. Cenk Ergün
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