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Menajeri konuştu! 'G.Saray'a gitme ihtimali...'

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arda Turan için menajer Ahmet Bulut'tan net bir açıklama geldi.

22 Ağustos 2017 Salı 15:04
Menajeri konuştu! 'G.Saray'a gitme ihtimali...'

beIN Sports'dan Şansal Büyüka'ya konuşan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda'nın Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüzde 10. Çünkü Barcelona Arda'yı bonservisiyle vermek istiyor" dedi.

Hatırlanacağı üzere Cim Bom, 30 yaşındaki oyuncuya senelik 4 milyon Euro, İspanyol devine de kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro önermişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 15:04
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