Menajeri geliyor! Dünya yıldızı çok yakın...

Galatasary'ın devre arasındaki ilk transferi Patrice Evra olacak gibi görünüyor.

Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet etti. İtalyan menajerin bugün Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.

Prensipte yapılan anlaşmanın, kontrat şartlarında mutabakat sağlanması durumunda resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.

İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi. Evra’ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edilecek.