Menajeri duyurdu! 'Nagatomo İnter'e dönecek'

Türk basınında Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunduğu yönünde yer alan haberleri yalanlayan Tukada, FCInterNews'e verdiği demeçte, "5 aylık kira anlaşmamız var, Nagatomo Inter'e dönecek. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin farklı tercihleri oldu ve Dünya Kupası yaklaşırken tüm uluslararası oyuncular gibi Yuto'nun daha istikrarlı bir şekilde oynaması gerektiğini düşündük" ifadelerini kullandı.

SEVDİĞİ NUMARA 5 MECBURİYETTEN 55

Inter'de 55 numaralı formayı giyen Nagatomo, Galatasaray'da da 55'i seçti. Sarı kırmızılı takımda uzun yıllar memleketi Samsun'un plaka numarasını tercih eden Sabri Sarıoğlu'nun giydiği 55'i seçen Japon oyuncunun, gerçekte favori forma numarası ise 5. İnter'e transfer olduğunda Stankovic'in 5 numarayı giymesi nedeniyle 55'i seçen Nagatomo, G.Saray'da da bu numara Ahmet Çalık'ta olduğu için hedefine ulaşamadı.