Menajeri duyurdu! G.Saray'da oynamaya hazır

Asamoah’ın Menajeri Davide Torchia, kendi futbolcusunun sezon sonuna kalma olasılığı nedeniyle 36 yaşındaki Evra’yı 6 aylığına getirebileceğini söyledi.

Kasım ayında Marsilya’da, aleyhine bağıran bir taraftara tekme attığı için takımdan uzaklaştırılan Fransız futbolcuyu sarı-kırmızılılara öneren menajer Torchia, “Yarım sezon için Galatasaray’da oynamaya hazır. Böylece yaz döneminde, serbest kalacak Asamoah’ı alırsınız” teklifini sundu.

Sarı-kırmızılılar, Evra’nın müthiş kariyeri, Gomis ile yakın dost olması ve takımdaki Fransızca konuşan futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle bu transfere sıcak bakıyor. Manchester United, Juventus, Marsilya gibi önemli kulüplerde oynayan Evra’nın sadece Fransa Milli Takımı’nda 80’in üzerinde forma giymesi, transferi için önemli bir referans olarak gösteriliyor.