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Menajeri açıkladı! 'Galatasaray'la anlaştık...'

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:16
Menajeri açıkladı! 'Galatasaray'la anlaştık...'

Kadrosuna yeni sezon öncesi; Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano gibi yıldız oyuncuları dahil eden sarı-kırmızılılardan bir bomba daha geldi. Galatasaray, yaz transfer döneminde ismi sık sık Trabzonspor ile anılan Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini ile anlaşmaya vardı.

A Spor'a konuşan Fellaini'nin Türkiye temsilcisi Özkan Doğan, Galatasaray'ın Marouane Fellaini ile 5 yıllığına anlaşmaya vardığını ve sadece oyuncunun kulübü Manchester United ile Galatasaray arasında küçük bir pürüz kaldığını söyledi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:16
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