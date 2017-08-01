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Memurun zam pazarlığı başladı

Memur için zam pazarlığı görüşmelerinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu "Toplu sözleşme görüşmelerinin bir karara varılması için çalışacağız" dedi.

01 Ağustos 2017 Salı 14:45
Memurun zam pazarlığı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu memur için zam pazarlığı görüşmelerinde açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bir yandan mücadele ederken bir yanda 2023 hedeflerimiz için çok çalışmaya talibiz.

Bakanlığımız 80 milyon vatandaşımızın daima yanında olacak. Bu amaçla toplu sözleşme görüşmelerinin bir karara varılması için çalışıyor olacağız.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:45
  1. Jülide Sarıeroğlu
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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