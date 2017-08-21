Memurun enflasyon “kayıp”larını öderiz

Başbakan Binali Yıldırım, “Şu bilinmelidir. Memurlarımızı, çalışanlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkûm etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz. Hatta bazı birtakım yan imkanlarla bunun üzerinde de bazı imkanları sağlamış olacağız” dedi.

Yıldırım, Singapur’a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını cevapladı. Basın toplantısında Başbakan Yıldırım’ın heyetinde Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlüde yer aldı.

Yıldırım, Çalışma Bakanı’nın bir süredir memur sendikalarıyla görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek, pazartesi gece yarısına kadar süre olduğunu ifade etti. “Ümit ederiz ki bu hakeme ihtiyaç kalmadan makul bir seviyede anlaşma sağlanır” ifadesini kullanan Yıldırım, “Şu bilinmelidir; memurlarımızı, çalışanlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz. Hatta bazı birtakım yan imkanlarla bunun üzerinde de bazı imkanları sağlamış olacağız” dedi.

Singapur ziyareti yeni dönemin başlangıcı

Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşme yapacağını, çeşitli endüstri tesislerinde bazı temaslarının olacağını aktaran Başbakan Binali Yıldırım, Singapur-Türk İş Forumu’na katılacaklarını, Singapur ekonomisinde ileri gelen iş adamları ve sivil toplum örgütlerine bir toplantıda hitap edeceklerini söyledi.

GENİŞ KAPSAMLI ZİYARET

Yıldırım, Vietnam’a ilk defa başbakan düzeyinde bir ziyaretin gerçekleşeceğini, bu toplantıya iki tarafın da önem verdiğini vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım, “2015 yılında G20 zirvesi marjında imzaladığımız Serbest Ticaret Antlaşması 15 gün önce yürürlüğe girdi. Dolayısıyla bu Singapur, Türkiye ilişkileri bakımından yeni bir döneminde başlangıcı anlamına geliyor” dedi.

Bir gazetecinin “Diyanet İşleri Başkanlığı’na kim atanacak?” sorusuna “Aday var mı? Atanınca zaten herkes öğrenecek” cevabını veren Yıldırım, “Afrin’e ve İdlib’e yönelik operasyon yapılacak mı?” sorusu üzerine ise, “Buralar kaynayan kazan gibi. Burada kimin eli kimin cebinde belli değil. Ancak Türkiye’nin, ülkenin sınır güvenliği bakımından, milletin can ve mal güvenliği bakımından var olan tehdit ister içerde, ister dışarıda olsun gereken cevap veriliyor” ifadelerini kullandı.

Daha sonra heyetle Singapur’a giden Yıldırım, Changi Havalimanı’ndan konaklayacağı otele geçti.