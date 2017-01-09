Memurlara 15.30'da paydos!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Kar yağışı nedeniyle bugün İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir" açıklaması yaptı.

Memurlara 15.30'da paydos!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 13:04
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MESAİ BİTİMİ 15.30 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Vasip Şahin'in yaptığı açıklamada, "Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının İlimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne (09.01.2017) mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir.

Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır."

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den mesai saati açıklaması

 
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