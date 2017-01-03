Memurlar enflasyon farkı zammı alacak mı?

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Aralık ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,64 arttı. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için memurlar enflasyon zammı almayacak.

2016-2017 toplu sözleşmesinde, şu hüküm yer almaktadır:

"c) 2016 yılı Aralık ayı endeksinin 2016 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2016 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranını, aşması halinde,...katsayılar, sözleşme konusu oniki aylık veya altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."

Toplu sözleşme hükmüne göre, Aralık 2016 ila Haziran 2016 arasındaki enflasyon oranının yüzde 5'i aşması durumunda, memurlar aşan nispette, yılın 1. yarısı için enflasyon farkı alabilecektir.

2016 yılı Haziran ayı endeksini 100 olarak kabul edersek; Temmuzda bu endeks %1,16 artmış, Ağustos'ta %0,29 düşmüş, Eylül'de % 0.18 artmış, Ekim'de yüzde 1,44 artmış, Kasım'da yüzde 0,52 artmış, Aralık'ta da yüzde 1,64 arttı..

TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre, yılın ikinci yarısının ilk beş ayındaki (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon oranı yüzde 4,94 olmuştur. Aralık ayı verileriyle birlikte altı aylık enflasyon yüzde 5'i aşmadı. Bu durumda memurlar için enflasyon zammı oluşmadı.

Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 6'yı aşamamıştı ve memurlar yılın ilk yarısında da enflasyon zammı alamamıştı.