Memura zamda kamu işçisi formülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da sendikalarca kabul görmeyen 3+3 şeklindeki kamunun ilk teklifini bu doğrultuda revize edeceği dile getiriliyor.

Memurların 2018-2019 yıllarına yönelik zam tartışmaları sürüyor. Memurların zam beklentisinde ise 3 bin liranın altında maaş alan kamu işçisine verilen aylık 90 liralık seyyanen artış farkının olduğu ortaya çıktı.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAMMI MODEL OLACAK

Bu kapsamda sendika çevreleri hükümetin 2018 yılında kamu yatırımları ve harcamalarında uygulayacağı deflatörü 10,5 olarak baz alacağını açıkladığını hatırlatarak, enflasyondan arındırma katsayısının maaşlara da yansıtılması gerektiğine işaret ediliyor. Kamu işçilerinin 2018 yılı maaşlarına geçtiğimiz ay toplu sözleşme görüşmelerinde her 6 ay için 3,5+3,5 oranında verilen artış, memurların 2018 yılı maaşlarına işaret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da o nedenle ilk tekliflerini 3+3 olarak dile getirdi. Bakan Sarıeroğlu’nun, bunu daha sonra 3,5+3,5’a çekebileceği dile getiriliyor.

3 BİN LİRANIN ALTINA 90 LİRA SEYYANEN

Ancak memurlar ise işçilere verilen 3,5+3,5’un yanısıra, 3 bin liranın altında maaşı alan işçilere aylık verilen 90 lira seyyanen artışın getirdiği yüzde 3’ü de istiyor. Böylece yüzde 3’lük seyyanen artışla birlikte 7 puanlık artışın kamu işçilerini yüzde 10’a taşıdığı ortaya çıkıyor. Bu oran ise hükümetin Orta Vadeli Programında (OVP) 2018 yılında enflasyon hesaplamasında kullanacağını belirttiği 10,5 oranındaki deflatörü işaret ediyor. Enflasyon hesaplamasında bir ekonomik ölçü olan GSYİH deflatörü, nominal yurtiçi hasılayı, reel yurtiçi hasılaya çeviren yani enflasyondan arındıran bir katsayı olarak kullanılıyor.

ARTIŞ BÜROKRATIN İŞİNE GELMİYOR

Memurların zam talebinde ise 3 önerileri bulunuyor. İlki herkese aynı oranda artış olması yönünde olurken, seyyanen zam talebi ise iki şekilde dile getiriliyor. Ya memur maaş sisteminde kullanılan taban aylığı artırmak şeklinde olsun deniliyor, ya da ek ödeneği artırmak yapılması şeklinde talepediyor. Ancak seyyanen artış memurlara daha fazla, bürokratlara daha az artış getiriyor.

ENFLASYON BİR MAZERET

Sendika çevreleri hükümetin 2018 yılında kamu yatırımları ve harcamalarında uygulayacağı deflatörü 10,5 olarak baz alacağını açıkladığını hatırlatarak, “Enflasyondan fazla artış olamaz” ifadesinin bir mazeret olduğunu belirtiyor. Sendika çevreleri kamu yatırımları enflasyondan arındırılarak reel hale getirilirken, maaşların hesaplanmasında enflasyondan arındırmanın neden olmadığını anlamadıklarını dile getiriyor.