Memura yapılan son zam devlete artı 11 milyar TL'ye patladı

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen Konfederasyonu ve kendisine bağlı onbir sendikanın yetkili sendika olarak yer aldığı kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında süren görüşme ve müzakereler olumlu sonuçlandı. Memur-Sen tarafından üç alternatifli olarak hazırlanan teklifler karşısında 14 Ağustos itibariyle Kamu İşveren Heyeti 2018 yılı için 3+3, 2019 yılı için 3+3 şeklindeki teklifi Kamu görevlileri sendikaları heyetine sunmuş ancak Memur-Sen tarafından bu teklif “bu teklife kapalıyız” ifadesiyle geri çevrilmişti.

Gerçekleşen görüşmeler, yapılan müzakereler ve karşılıklı pazarlıklar sonucunda 3.5 Milyon kamu görevlisi ve 1.9 Milyon Kamu görevlisi emeklisine 2018 yılı için yüzde 4 + yüzde 3,5, 2019 yılı için yüzde 4 + yüzde 5 zam teklifi sunuldu ve heyetler arasında mutabakat sağlandı.

Memur direnci ile 11 milyar elde etti

Kamu işveren heyeti tarafından sunulan ve kabul gören yüzde 4 + yüzde 3,5, yüzde 4 + yüzde 5 zam oranları iki yıllık toplamda kümülatif olarak yüzde 17,54 zam anlamı taşımakta. Yıl bazında ise 2018 için yüzde 7,64, 2019 yılı için ise yüzde 9,2 zam demek. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi olan her yıl için 3+3 ve 3+3 zam oranlarının iki yıllık kümülatif maliyeti 27 milyar. Uzlaşı sağlanan oranların maliyetine bakılacak olursa 2018 yılı için 11,5 milyar bir maliyet söz konusu iken 2019 yılı için 13 milyar gibi bir rakam memur ve memur emeklilerine verilecek. Bu maliyetlerin kümülatif değeri ise 38 milyar TL. Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin ilk teklife emek kesimin irade koyması karşısında kamu işveren heyetinin sunduğu ve uzlaşı sağlanan teklif arasındaki 11 milyar TL artı olarak bütçeden kamu görevlilerine aktarılacak.

Zam oranlarının maaşlara yansıması ise şöyle; bugün 2.405 TL olan hizmetli bekar 13/1 en düşük memur maaşı 2018 yılı birinci altı ayda 2.501 TL’ye, 2018 yılı ikinci altı ayda 2.588 TL’ye yükselecek. 2019 da yüzde 4+ yüzde 5'in yansıması ise sırasıyla 2.692 TL ve 2.826 TL olacak.

Memur-Sen’in kamu görevlilerinin büyümeden pay almasına imkan sağlayacak ve enflasyona karşı korunmaları amacıyla hazırladığı tekliflerine karşı kamu işveren heyetinin sunduğu oranlar (3+3+3+3) ile uzlaşı sağlanan rakamlar arasında da önemli bir artış oldu. Kamu işveren heyetinin ilk teklifinden son teklifine oran artışı yaklaşık yüzde 40,32 olmuştur. 2018 yılındaki 3+3 ile uzlaşı sağlanan 4+3,5 arasında oran artışı yüzde 25,12, 2019 için sunulan 3+3 ile uzlaşı sağlanan 4+5 arasındaki oran artışı ise yüzde 55 gibi bir oran olarak karşımıza çıkıyor.

2017-2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan’da yer verilen enflasyon ve büyüme oranları ile bütçeye yönelik rakamlara bakıldığında, ülkemize karşı gerçekleştirilen ve özellikle kamu personelini her anlamda olumsuz etkileyen kalkışma ve küresel terör olaylarında, reel anlamda alım gücünün düşüşe geçtiği bir dönemde memura yapılan zam oranları başarılı karşılandı.