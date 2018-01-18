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Memura güzel haber! Zamlandı

Milyonlarca memur bu ay maaşlarını yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 1.69 enflasyon farkı eklenerek aldı. Pazartesi günü tüm memurların zamlı maaşları hesaplarına yatırıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:16
Memura güzel haber! Zamlandı

Memurlar için sadece maaşlarında değil aldıkları diğer sosyal ve mali yardımlarda da artış yapıldı. Gerek toplu sözleşmede belirlenen mali yardımlar gerekse kanun gereği aldıkları ek ödemeler 2018 yılı ocak ayı itibariyle artırılmış oldu.

AİLE YARDIMI ZAMLANDI
 
Memurlar için artırılan ödemelerden birisi de aile yardımları oldu. 2017'nin ikinci yarısında memurlara çalışmayan eş için aylık 219,17 lira ödendi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51,35, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulandı. Bu ay maaşlardaki artışla birlikte aile yardımı da zamlandı.
 
İŞTE O ARTIŞLAR
 
Eş yardımı 231,64 liraya yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liraya çıkartıldı. Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 321,71 lira ödenirken; bu tutar bu ay 340,20 liraya çıkmış oldu.
 
ENGELLİYE %50 ARTIRIMLI
 
Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmede ayrıca aile yardımıyla ilgili 2 önemli düzenleme yer aldı. Buna göre; çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
 
GERİYE DÖNÜK YARARLANABİLECEKLER
 
Aile yardımından yararlanabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele de ödenekten geriye dönük yararlanma imkanı getirildi. Bu kapsamda memurlara, aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki 3 aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilecek

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:16
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  5. AİLE YARDIMI
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