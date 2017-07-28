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Memura emekliye 614 lira

Toplu sözleşmede; memurların eş yardımının 410, çocuk yardımının da 102 liraya çıkması ve memur emeklilerine de ödenmesi karara bağlanacak. 2 çocuğu olanlar, karar çıkarsa 614 TL gelire kavuşacak.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:21
Memura emekliye 614 lira

Yaklaşık 5.1 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme için geri sayım başladı. Salı günü başlayacak ve Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak toplu sözleşmede; 2018 ve 2019 zamlarının yanı sıra pek çok sosyal ve mali talep de karara bağlanacak. Memurların aile yardımındaki artış ve memur emeklilerine de bu ödemenin yapılması masada ele alınacak konulardan biri olacak.

TEMMUZ'DA ARTTI

Memurların maaşlarına eklenen aile yardımı, Temmuz'da yükseldi. Çalışmayan eş için ödenen yardım 219.18 liraya, çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51.35, 6 yaş üstü için 25.67 liraya çıktı. Böylece eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 321.88 liraya yükseldi. Takvim'in haberine göre, Memur-Sen, eş yardımının 410 liraya, çocuk yardımının da yaş ayrımı olmadan 102 liraya yükseltilmesini toplu sözleşmeye taşıyacak. Aile yardımının emekliye ödenmesi de masada olacak..

NASIL DEĞİŞECEK?

Bu talepler Kamu İşveren Heyeti tarafından kabul görürse, 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 321 liradan 614 liraya yükselecek. Memur emeklileri de 614 lira ek gelire kavuşacak. Memurlara ödenen aile yardımı emeklilikte kesiliyor. Memur emeklileri, yıllardan beri bu ödemenin kendilerine de yapılmasını talep ediyor. Memur-Sen, memurun aile yardımının artırılmasını isterken, memur emeklilerinin de bu ödemelerden yararlandırmasında ısrarcı olacak. 5.1 milyon memur ve memur emeklisi, toplu sözleşmeden çıkacak kararı bekliyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:21
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  4. Toplu sözleşme
  5. Memur-Sen
  • serkanserkan55 dk önce
    Arkadaş bu ülkede zaten memurlar ve memur emeklileri nin ekseriyeti gayet rahat içinde yaşiyorlar . Herşeyden nasipleniyorlar . Ssk ve bagkur emeklileri emeklilikden sonra bile calşmak zorunda aldigi para kirasına faturasına ancak yetiyor ama yinede varsa yoksa memur ve memur emeklileri . Cok adaletsizlik var bu konuda . Işci emeklisi 2. Sınıf insan muamelesi goruyor bakanlıgın bu durumu cozmesi lazm . Sırf bu yüzden Reise Sırt dönen insanlar tanıyorm . Anlayın artık bu ülkenin en buyuk sıkıntılarndan birisi geçim sıkıntısı. Birileri kepçeyle gotururken birileri kaşığın ucuyla yetinmeye çalışıyor
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