Memur zammından kötü haber

Hükümet 2018 yılı memur maaş zammı için bütçeye sadece 177 milyar lira ödenek koydu. Ancak bu paranın 5.5 milyar lirası, bu yılki enflasyon farkına gitti. %16.6 zam talebiyle pazarlık masasına oturan memura sadece % 5.9 oranında zamma yetecek kadar para kaldı. Hükümetin meclisten geçirdiği 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 3 yıllık bütçe kanunu toplu sözleşme masasından yüksek zam çıkarmayı hedefleyen milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklentilerini boşa çıkaracak rakamlar içeriyor. Hükümet başta memurlar olmak üzere tüm personel için bu yıl bütçeye 162.6 milyar lirası maaş, 27.1 milyar lirası da SGK primi olmak üzere toplam 189.7 milyar lira ödenek koydu.

2018 ZAMMI ZORA GİRMİŞ OLDU

Bu ödenek daha önce belirlenen % 3+4'lük 2017 zammı dikkate alınarak bütçeye yazıldı. Ancak enflasyon yılın ilk yarısında % 3'ü aşınca, memura yüzde 2.9 oranında enflasyon farkı ödendi, bu da bütçeye yaklaşık 5.5 milyar lira ilave yük getirdi. Hükümet 2018 yılında personele yapılacak toplam ödemeyi 16.7 milyar lira artırarak 177 milyar liraya çıkardı. Bu artış Memur-Sen'in % 16.6'lık zam talebine karşın, memur maaşlarına gelecek yıl yaklaşık % 8 civarında bir zam yapılmasına imkan veriyordu. Ancak bu yılki enflasyon farkı 5.5 milyar liralık ödeneği götürünce bütçede personele ayrılan 16.7 milyar liralık kaynak 11.2 milyar liraya düştü. Bu da elde kalan ödeneğin oransal olarak yaklaşık % 5.9 civarında bir maaş zammına imkan verdiğini işaret ediyor.





