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Memur zammında Hakem Heyeti'nin devreye girmesi ne anlama geliyor?

Hükümet ile memurlar arasında Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur-Sen hükümetin zam önerisini kabul edilebilir bulmadı. Peki anlaşma olamazsa ne olur?

15 Ağustos 2017 Salı 23:21
Memur zammında Hakem Heyeti'nin devreye girmesi ne anlama geliyor?

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet dün teklifini sundu. 2018 için yüzde 3+3, 2019 için ise yine yüzde 3+3 zam önerisi hükümet tarafından sunuldu. Toplu sözleşmede yetkili konfederasyon Memur-Sen de bu teklifi müzakereye açık bir teklif olarak görmedi.

Uzlaştırma kurulu (Hakem heyeti) devreye girebilir

Ağustos ayı boyunca sürece kamu görevlileri toplu görüşme sürecinde uzlaşma sağlanamazsa, taraflar Uzlaştırma Kurulu'na başvuracak. 2010 yılına kadar Uzlaştırma Kurulu kararları hükümet açısındanbağlayıcı değildi. Ancak o yıl yapılan anayasa değişikliği ile Uzlaştırma Kurulu kararına uymak taraflar açısından zorunlu hale getirildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 23:21
  1. Memur toplu sözleşme görüşmeleri
  2. Uzlaştırma kurulu
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