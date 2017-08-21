Memur zammında Erdoğan devrede

Önceki gece Başbakan Binali Yıldırım ile Uzakdoğu gezisi öncesinde bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi. İstanbul'da basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Görüşmenin öncesi ve sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

TALEPLERİMİZİ İLETTİK

Bu arada Memur Sen, ücretlerle ilgili son teklif öncesinde dün 26. İl Başkanları Toplantısını Ankara'da yaptı. Burada konuşan Memursen Genel Başkanı Ali Yılçın, Başbakan Yıldırım ile bir araya geldiklerini ve yaptıkları görüşmede memurların taleplerini, itirazlarını anlattığını ifade etti. Yalçın, "Bize rakam verilmelidir dedim. Sayın Başbakan bizim görüşmelerimiz bittiğinde büyük olasılıkla Türkiye'de olmayacağı için son defa da olsa Kamu İşveren tarafı temsilcileri ile görüşmesini istedim" dedi.

"ENFLASYON DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME MASASI BELİRLESİN İSTİYORUZ"

Kendilerine verilecek artışların ülke ekonomisine katkı olacağına vurgu yapan Yılçın, "Bize verilecek artışlar, yurtdışına tatile değil, yabancı şirketlerin kasasına değil, bakkala, manava kalırsa eğer kasaba memurların eşinin çocuğunun huzuruna ve mutluluğuna akacak" dedi. Enflasyonun yılsonu yüzde 10'lar seviyesinde olacağının hesaplandığını vurgulayan Yalçın, "Hedef enflasyon oranına bakıp düşük zam verip, daha sonra yüksek enflasyon çıktığında artış yapılmasın. Enflasyon değil, toplu sözleşme masası belirlesin istiyoruz" diye konuştu.

"MİLLETİN ADAMI" BELİRLESİN ÇAĞRISI

Ali Yalçın 26. İl Başkanları toplantısında hükümetten beklentilerini dile getirirken de, "Memurun emeğinin hakkını enflasyon rakamları değil, milletin adamı belirlesin" çağrısı yaptı. Yalçın, bu toplantının ardından Ankar'dan İstanbul'a geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

MİLYONLARIN GÖZÜ ERDOĞAN'IN DESTEĞİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sürpriz bir kararla Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etmesi, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği toplu sözleşme sürecinde dikkatleri İstanbul'daki görüşmeye çevirdi. Sendika çevrelerinde; Ali Yalçın'ın yaptığı "Memurun emeğinin hakkını enflasyon rakamları değil, milletin adamı belirlesin" şeklindeki çağrının dün İstanbul'da gerçekleşen kabulde etkili olduğu konuşuldu. Kamu çalışanlarının ücret artışlarının belirleneceği toplu görüşmelerde bugün son gün. Anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu karar verecek.