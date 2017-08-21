Memur zam görüşmelerinde son gün

Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarında sosyal ve mali haklarında yapılacak iyileştirmelerin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde bugün son gün. Memur konfederasyonları ve Kamu İşveren Heyeti'nin görüşmesinden ya uzlaşma çıkacak ya da hakem kuruluna gidilecek. Konfederasyonlar, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi olan 2 yılda yüzde 3'erlik 4 zam ve enflasyon farkına 'Kapalıyız' derken; masaya yeni bir öneri gelmesini bekliyor. Yeni öneri kabul görürse, toplu sözleşme tutanağı imzalanacak. Eğer anlaşma olmazsa kararı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek.

MEMURSEN'İN TEKLİFİ

Halen en düşük memur emeklisi maaşı bin 871 lira. Masaya 3 alternatifli zam teklifiyle oturan Memur-Sen'in talebi, bu maaşı 2 yılda toplam 720 lira zamla 2 bin 591 liraya yükseltiyor. Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi ise en düşük emekli maaşına toplam 234 lira zam ve ayrıca enflasyon farkı verilmesini içeriyor. Üzerinde konuşulan bir formül ise düşük memur ve memur emeklisi maaşlarına 90 lira seyyanen zam, 2018 ve 2019'da yüzde 3.5'lik 4 zam ve enflasyon farkı şeklinde. Eğer böyle bir formül hayata geçerse de en düşük memur emeklisi maaşı bin 871 liradan 2019'un ikinci yarısında 2 bin 250 liraya yükselecek. Toplam artış 379,29 lira olacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, zam daha da yükselecek. Memurlar ve memur emeklileri, zam oranının yanı sıra Ramazanve Kurban bayramlarında ikramiye talebi konusunda verilecek kararı da merakla bekliyor.

YILDIRIM: EK İMKANLAR SAĞLAYACAĞIZ

Başbakan Binali Yıldırım, toplu sözleşmeyle ilgili olarak, "Umarız hakeme ihtiyaç kalmadan makul bir seviyede anlaşma sağlanır. Gönlümüz çok arzu eder, çok çok fazla verelim ama şartlar ortada, bölge şartları, dünya şartları ortada. Memurlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz. Hatta bir takım yan imkanlarla da bunun üzerinde de bazı imkanları sağlamış olacağız. Bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda Sayın Çalışma Bakanı ve Memur- Sen Başkanı bana bilgi verecek. Bundan sonraki safahat hakkında bir hareket tarzı belirlemiş olacağız" demişti.