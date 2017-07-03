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Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.89 olarak belirlendi. Buna göre memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 6.89 olacak.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:10
Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu. Buna göre memurlar, temmuz ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 6.89 olacak.

FAZLA ÇIKAN KISIM ZAM OLARAK YANSIDI

Memurlarla hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, 2017 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının yüzde 3'ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara zam olarak yansıyacaktı.

MAAŞLARA YÜZDE 6.89 ORANINDA ZAM YAPILACAK

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2017 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 5.89 artması nedeniyle, yüzde 3'ü aşan yüzde 2.89'luk bölüm memurların Temmuz maaşlarına ilave edilecek. Memurlar ayrıca Temmuz'da toplu sözleşmeleri gereği yüzde 4 oranında önceden belirlenen zammı alacak. Böylece memur maaşlarına yapılan zam yüzde 6.89'u bulacak.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE ZAM GELDİ

Beklenti anketlerindeki yüzde 0.30'luk enflasyon tahmini gerçekleşseydi, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6.48 olacaktı.

TOPLU SÖZLEŞME İMZALANIYOR

Yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmede 2017-2018 yılı maaş zamlarına ilişkin imza töreni bugün yapılıyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşçilerimizin enflasyona karşı korunması, enflasyona ezdirilmemesi ve enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılamaya gayret ettik" dedi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:10
  1. memur zammı
  • FatihFatih32 dk önce
    Allah razı olsun devletimizden.
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