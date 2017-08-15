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Memur toplu sözleşmelerinde son durum ne?

Tüm kamu personelini ilgilendiren toplu sözleşmelerde bugün bir gelişme yaşanmadı. Memur Sen başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni bir teklif sunması halinde görüşmelere devam edebileceklerini belirtmişti.

15 Ağustos 2017 Salı 22:07
Memur toplu sözleşmelerinde son durum ne?

14 Ağustos'ta hükümetin hem 2018 hem de 2019 için yüzde 3+3 önermesi sonrasında, Memur Sen bu teklifi müzakere edemeyeceğini belirtmiş ve masadan kalkmıştı.

Memur Sen başkanı Ali Yalçın, cep telefonlarının açık olduğunu, hükümetin yeni bir teklif sunması halinde görüşmelere devam edebileceklerini söylemişti.

Hükümet, bugün yani 15 Ağustos 2017 tarihi itibariyle, yeni bir teklifle gelmedi.

Ancak, 21 Ağustos'ta sona erecek toplu sözleşme toplantıları öncesinde hükümetin yeni bir teklifle geleceği düşünülüyor.

Ali Yalçın kimdir?

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 22:07
  1. ali yalçın
  2. memur toplu sözleşme
  3. memur sen
  • NumanNuman1 sa önce
    Cep telefonum acik cumlesini yillar once ahmet gundogdu kullanmisti ali yalcin da oynanan senaryoyu bu kadar iyi taklit ediyor. Koskoca devlet 3 milyon kisiye 2 yil boyunca verecegi parayi hesap kitap etmeden masaya oturup ali begenmeyince gece cepten arayip hadi senin dedigin olsun mu diyecek. Yapilacak zam belli 3.5 +4 . bundan kimsenin memnun olmayacagida belli. Tavsiyem yuzdelik zam yerine 400 tl seyyanen zam alin bundan devlette memnun olur memurlarin buyuk bi kismida. Memnun olmayacak maasinin yuzde 7 si. 400 tl yi gecen beyaz memurlardir. Onlarada zaten surekli zam yapiliyor
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