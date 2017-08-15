Memur toplu sözleşmelerinde son durum ne?
Tüm kamu personelini ilgilendiren toplu sözleşmelerde bugün bir gelişme yaşanmadı. Memur Sen başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni bir teklif sunması halinde görüşmelere devam edebileceklerini belirtmişti.15 Ağustos 2017 Salı 22:07
14 Ağustos'ta hükümetin hem 2018 hem de 2019 için yüzde 3+3 önermesi sonrasında, Memur Sen bu teklifi müzakere edemeyeceğini belirtmiş ve masadan kalkmıştı.
Memur Sen başkanı Ali Yalçın, cep telefonlarının açık olduğunu, hükümetin yeni bir teklif sunması halinde görüşmelere devam edebileceklerini söylemişti.
Hükümet, bugün yani 15 Ağustos 2017 tarihi itibariyle, yeni bir teklifle gelmedi.
Ancak, 21 Ağustos'ta sona erecek toplu sözleşme toplantıları öncesinde hükümetin yeni bir teklifle geleceği düşünülüyor.