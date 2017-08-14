Memur Sen'in hükümetin zam teklifine ilk tepkisi
Memurlar adına toplu sözleşmeyi yürüten Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'Biz bu teklife kapalıyız' dedi.14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:22
Bu teklife karşılık olarak, memurlar adına masada olan Memur Sen heyeti başkanı Ali Yalçın, "Biz bu teklife kapalıyız" dedi.
Ali Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:
- Biz iki dönem için yüzde 16 önermiştik. Kamu İşveren heyetinin teklifimiz karşılamaktan uzaktır. Ellerindeki hesap makinası eski tiptedir. Sunulan teklifi eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Biz bu teklifi müzakere etmeyeceğiz. Biz bu teklife kapalıyız. Bugünkü oturum bizim için bitmiştik. Yeni makbul teklifler bekliyoruz. Bu halde kapımız açık olacaktır. Bunu ifade ediyor ve teşekkür ediyorum.