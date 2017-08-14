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Memur Sen'in hükümetin zam teklifine ilk tepkisi

Memurlar adına toplu sözleşmeyi yürüten Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'Biz bu teklife kapalıyız' dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:22
Memur Sen'in hükümetin zam teklifine ilk tepkisi
Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu, 2018 ve 2019 yılında memurlara yüzde 3+3 zam teklif ettiklerini açıkladı.

Bu teklife karşılık olarak, memurlar adına masada olan Memur Sen heyeti başkanı Ali Yalçın, "Biz bu teklife kapalıyız" dedi.

Ali Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

- Biz iki dönem için yüzde 16 önermiştik. Kamu İşveren heyetinin teklifimiz karşılamaktan uzaktır. Ellerindeki hesap makinası eski tiptedir. Sunulan teklifi eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Biz bu teklifi müzakere etmeyeceğiz. Biz bu teklife kapalıyız. Bugünkü oturum bizim için bitmiştik. Yeni makbul teklifler bekliyoruz. Bu halde kapımız açık olacaktır. Bunu ifade ediyor ve teşekkür ediyorum.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:22
  1. hükümet zam teklifi
  2. toplu sözleşme görüşmeleri
  3. 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri
  4. Memur sen zam tepkisi
  • Lütfi aktaşLütfi aktaş27 dk önce
    Kurban fiyatları 900_1000 TL büyük baş 1900 .bir pay zam%3 el insaf
  • Lütfi aktaşLütfi aktaş30 dk önce
    Çok vermiş yarısını alsın
  • emekliemekli36 dk önce
    İlk seçimde de hükümete yuzde uç oy.bundan sonra böyle komık zamla günü kurtaramazsınız. Bugüne kadar hep oy verdik düşük zamlara katlandık.ezilen emekli memur.emekli kamu işçisi kadar zam istiyoruz kamuişçisine var bize yok.
  • Mehmet Darendeli Mehmet Darendeli 44 dk önce
    Bütçe ilk 6 ayda 25 milyar TL açık vermiş onun için akp memurlara %3+3 zam veriyor ekonomi sos veriyor demekki bütçe açığı hoş bir haber değil
Bugünkü Akit

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