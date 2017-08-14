Memur Sen'in hükümetin zam teklifine ilk tepkisi

Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu, 2018 ve 2019 yılında memurlara yüzde 3+3 zam teklif ettiklerini açıkladı.

Bu teklife karşılık olarak, memurlar adına masada olan Memur Sen heyeti başkanı Ali Yalçın, "Biz bu teklife kapalıyız" dedi.

Ali Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

- Biz iki dönem için yüzde 16 önermiştik. Kamu İşveren heyetinin teklifimiz karşılamaktan uzaktır. Ellerindeki hesap makinası eski tiptedir. Sunulan teklifi eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Biz bu teklifi müzakere etmeyeceğiz. Biz bu teklife kapalıyız. Bugünkü oturum bizim için bitmiştik. Yeni makbul teklifler bekliyoruz. Bu halde kapımız açık olacaktır. Bunu ifade ediyor ve teşekkür ediyorum.