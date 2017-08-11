Memur-Sen’den toplu sözleşme masasına ‘Helal Gıda Sertifikalı’ dondurma ikramı

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA - Memur-Sen, hizmet kolları tekliflerinin müzakere edildiği toplantıda, helal gıda sertifikalı dondurma ikramında bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu’nun da bulunduğu oturumda, Memur-Sen’in teklifleri arasından bulunan “Helal gıda sertifikalı” ürünler kullanılması şartının gerekliliğine değindi.

HELAL GIDA SERTİFİKASI ŞART !

4.Dönem Toplu Sözleşme teklifleri arasında, memurlara verilen öğle yemeklerinde ‘Helal gıda sertifikası’ şartı uygulanmasına yer veren Memur-Sen, hizmet kolları tekliflerinin müzakere edildiği toplantıya, helal gıda sertifikalı dondurma ikramında bulundu. İkram masada şaşkınlığa sebep olurken, Yalçın, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Helal gıda sertifikalı” ürünler kullanılması şartının gerekliliğine değindi.

TEKLİFLERİN MÜZAKERESİNE DEVAM EDİLDİ

4.Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında görüşmeler, hizmet kolları komisyon çalışmalarının ardından, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı, Diyanet-Sen, Bem-Bir-Sen, Enerji Bir-Sen, Birlik Haber-Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Kültür Memur-Sen tekliflerinin müzakeresiyle devam etti. Böylelikle geçtiğimiz hafta boyunca süren hizmet kolları komisyon toplantıları neticesinde oluşturulan raporların ardından müzakere sürecine geçilmiş oldu.

ALİ YALÇIN BAŞKANLIK ETTİ

Kamu İşveren Heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu’nun başkanlık ettiği oturumda, Kamu Görevlileri Sendikalarına ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlık etti. Oturumda, 11 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların genel başkanları ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı bürokratları da hazır bulundu.

HELAL GIDA SERTİFİKASI ZORUNLU UYGULANSIN

Helal Gıda Uygulaması, Aynı Zamanda Hijyen ve Kaliteye İşaret Ediyor

Dondurma ikramı esnasında konuşan Yalçın, toplu sözleşme masasında, kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan yemek hizmetlerinde kullanılan malzemelerde “Helal Gıda Sertifikalı” ürünler kullanılması zorunluluğuna ilişkin bir şartın uygulamaya geçirilmesini istediklerini belirtti. Yalçın, “Konfederasyonu olarak böyle bir teklifi yapmayı hem görev hem de onur sayıyoruz. Biz, helal gıda konusundaki hassasiyetin kamu yönetimi, kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınması ve hayata geçirilmesi için kamu personel sistemi üzerinden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kamu görevlilerimizin, helalgıda noktasında tahminen değil tescilen bir teminata sahip olmasını istiyoruz. Bu amaçla, 4. Dönem Toplu Sözleşme Masasına; “helal gıda sertifikalı ürünler kullanan kamu yemekhaneleri” ve “helal gıda noktasında tescillenmiş ürünlerle yapılmış yemeklerle yemek servisinden faydalanan kamu görevlileri” sonuçlarını üreten bir teklifi taşıyoruz" dedi.