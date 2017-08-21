Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine cevap

Hükümetin son teklifi 2018 için yüzde 3.5+3.5, 2019 için yüzde 4+5. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise açıklanan oranların müzakereye uygun ama imza atmaya uygun olmadığını söyledi. Yalçın, "müzakereye yakın imzaya uzağız" dedi. Yalçın 4-5 puanlık bir artış daha beklediklerini belirtti.