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Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine cevap

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalın, teklife sıcak bakmadıklarını, ancak müzakereye açık olduklarını söyledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:35
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine cevap

Hükümetin son teklifi 2018 için yüzde 3.5+3.5, 2019 için yüzde 4+5. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise açıklanan oranların müzakereye uygun ama imza atmaya uygun olmadığını söyledi. Yalçın, "müzakereye yakın imzaya uzağız" dedi. Yalçın 4-5 puanlık bir artış daha beklediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:35
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