Memur-Sen’den ‘FETÖ davalarına müdahil olun’ çağrısı

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin yıl dönümünde toplumun her kesiminde olduğu gibi Memur Sen Manisa İl Temsilciliği de meydana inerek hainleri lanetleyerek şehitler için dua okudu.

15 Temmuz darbe girişiminin üst aklın tezgahı olduğunu ve milletin akıl ve imanıyla aşıldığını dile getiren Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, “Türkiye ne kadar güçlenirse emperyalizm o kadar kuduruyor, öfkeleniyor. O halde görev bitmiş değil. 15 Temmuz’da çıktığımız sokaklardan evlerimize dönüp uyumaya kalkarsak bizi uykumuzda boğarlar. Darbeciler şimdi mahkemelerde hesap veriyor. 15 Temmuz gecesi ellerimizle yakalayıp adalete teslim ettiğimiz hainler türlü ayak oyunları içindeler. Yıllardır eğitimine aldıkları takiyye ve pişkinlikle hakikati sulandırma, zihinleri bulandırma, davanın seyrini saptırma, darbe girişimini tartışmaya açma, Gülen’i temize çıkarma, zaman kazanma, hakikati zehirleme amacıyla ‘kontrollü darbe’ söylemini son derece örgütlü bir şekilde, bir plan dairesinde ilmek ilmek örmeye çalışıyorlar. Ama asla meydanlardaki zaferi mahkeme salonlarında kaybetmeyeceğiz. O nedenle FETÖ davalarını takip edelim, müdahil olalım. Mahkeme salonlarının önünde çadırlarımızı kuralım. Milli irade nöbetleri gibi şimdi de adalet nöbetleri tutalım” diyerek, vatandaşları davalara müdahil olmaya davet etti.

Basın açıklaması okunan duaların ardından sona erdi. Basın açıklamasına, Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları ve üyelerinin yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de katıldı.