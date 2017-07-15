Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması

İl binasında bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir ile farklı bölgelerde şehit olan 9 kahramanın fotoğraf ve isimleri yazılı yelekler giyerek 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Feysel Çiftçi, 15 Temmuz direniş ruhunun yollarını aydınlatmaya devam ettiğini söyledi. Çiftçi, "Bundan bir yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü, bu millete boyun eğdirmeye, yönetime el koymaya yeltendi. Bu girişimi bir darbenin yanında bir işgal girişimi olarak değerlendiriyoruz. Hain darbe ve işgal girişiminde 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silah bu millete karşı kullanıldı. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT saldırıya uğradı.

Bu ülkenin büyük küçük yüzlerce binlerce sivil toplum örgütü, mensuplarıyla o gün meydanlara çıktı. Örgütsüz kitleler de o gün aynı duyguyla alanlardaydı. O gün aramızdaki bütün farklılıkları bir kenara koyduk; “sen” veya “ben” demedik “biz” olduk. En önemlisi de budur. Bu üst akıl 15 Temmuz öncesi DAİŞ’ten PKK’ya, FETÖ’den DHKPC’ye, TİKKO’dan Gezicilere bütün kozlarını oynadı. Başaramayınca darbeye yeltendi. Bu ihaneti 27 Mayıs’tan, 12 Eylül’den 28 Şubat ihanetlerinden ayıramayız. Bu darbelerin her biri aynı odakların ayrı taşeronlara verdikleri ihalelerdir. 15 Temmuz’un yıldönümü vesilesiyle şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve şükranla anıyoruz. Zalimlerin hem bu dünyada hem de ahirette yaptıklarının hesabını vereceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.