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Memur Sen hükümetin yeni zam teklifini bekliyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur Sen'in beklentilerinin çok altında bir zam teklifi sunan hükümetten makul bir teklifle masaya gelmesi bekleniyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:47
Memur Sen hükümetin yeni zam teklifini bekliyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetle Memur Sen arasındaki zam pazarlığında anlaşamamıştı.

TRT-Haber’de “Anadolu Soruyor” programında konuşan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu İşveren Heyetinin 2018 için 3+3, 2019 için 3+3'lük teklifine kapalıyız. Kamu İşveren Heyetine sözümüzü söyledik. Teklifinize kapalıyız. Yeni makul ve makbul bir teklif bekliyoruz” dedi.

4.Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ederken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’nin teklifini sunduğu son oturumun ardından TRT-Haber canlı yayınında süreci değerlendirdi. Tekliflerinin net olduğunu ve bu tekliflerin ısrarcısı olacaklarını kaydeden Yalçın, kamu görevlilerinin artık refah sınırında bir ücret alması gerektiğinin altını çizdi.

Refahın Adil Paylaşıldığı Bir Sistem İstiyoruz

Masada yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalçın, “Kamu İşveren Heyetinin 2018 için 3+3, 2019 için 3+3'lük teklifine kapalıyız. Kamu İşveren Heyetine sözümüzü söyledik. Teklifinize kapalıyız. Yeni teklifinizi bekliyoruz. Cebimiz açık, kapımız açık” ifadelerini kullandı.

Hükümet tarafın tarafından dillendirilen, “enflasyona ezdirmedik” cümlesinin bir illüzyona tekabül ettiğini belirten Yalçın, refahın adil paylaşıldığı, enflasyonda Türk tipi eşel mobil sisteminin devreye sokulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Tekliflerimizin Israrcısıyız

Memur-Sen’in “Helal gıda” tekliflerine ilişkin gelen bir soruya ise Yalçın şu şekilde cevap verdi: “Helal Gıda Sertifikası, sadece ülkemizde değil küresel düzlemde de aranan, istenen bir belgedir. Kamu görevlilerimizin, helalgıda noktasında tahminen değil tescilen bir teminata sahip olmasını istiyoruz.”

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:47
  1. Memur Sen
  2. toplu sözleşme
  3. Ali Yalçın
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