Memur-Sen hükümetin evet demesini bekliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin maaşına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşme sürecinin 1 Ağustos'ta başladığını anımsattı. Görüşmelerin 7 Ağustos'a kadar hizmet kollarına ait tekliflerin komisyonlarda ele alınmasıyla devam ettiğini belirten Yalçın, dün itibarıyla genel tekliflerin görüşülmeye başlandığını bildirdi. Yalçın, 11 hizmet kolundaki toplam 658 maddelik tekliflerinin komisyonlardaki değerlendirmelerin ardından 338'e indirildiğini dile getirerek, toplu sözleşme sürecinin bütün hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hükümetin kamu görevlileri ve memur emeklileri için belirlediği zam teklifini 14 Ağustos'ta kendilerine sunacağını hatırlatan Yalçın, "Biz, 14 Ağustos'ta hükümetin 'evet' demesini bekliyoruz. Teklifimize karşılık bir teklif sunulması yerine 'Evet sizin teklifinizi kabul ediyoruz' denmesini bekliyoruz. Çünkü Memur-Sen olarak sunduğumuz teklifler makul teklifler." ifadelerini kullandı.

Hükümetin 1 Ocak 2018'e kadar kararını ifade etmesi gerek. Yalçın, teklifleri arasında 4/C'liler, 4/B'lilerin kadroya alınması ile kamuda memur işi yapan işçi statüsündekilerin durumunun ele alınmasının da bulunduğunu vurgulayarak, "Bu tekliflerimizi önceki toplu sözleşme masasına da taşımıştık. Orada, üzerinde çalışılacak denilerek hükme bağlanmıştı. Bu teklif yıl içerisinde çalışıldı. Bütün taraflarla Devlet Personel Başkanlığında kurulan komisyonlarda görüşüldü. Kamu Personeli Danışma Kurulunda yeteri kadar gündeme geldi. Onun için bu teklifleri tekrar çalışmaya gerek yok. 4/C ve 4/B'liler ile kamuda memur işi yapan işçi statüsündekilerle ilgili teklifimizin kapsamını ve maliyetini kamu biliyor. Bu konuda daha fazla çalışma yapmaya gerek yok. Artık kararın verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

AA





