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Memur-Sen, 50 bin personelin kadroya alınması teklifinde bulundu

Memur-Sen, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan yaklaşık 50 bin personelin kadroya alınması teklifinde bulundu.

30 Temmuz 2017 Pazar 21:10
Memur-Sen, 50 bin personelin kadroya alınması teklifinde bulundu

Memur-Sen, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin kadroya alınması teklifinde bulundu. Çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunları arasında yer alan teklif, yaklaşık 50 bin 4/B ile 19 bin 4/C'li personeli ilgilendiriyor.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 5 milyon 100 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren 4. dönem toplu sözleşmeleri, Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında 1 Ağustos Salı günü başlayacak.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin 2018-2019'da maaşlarına yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde, kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin kadroya geçirilmesi talebinin de yer aldığı birçok önemli konu pazarlık masasına taşınacak.

Memur işi yapan fakat memur olmayanların durumu

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu üç farklı tekliflerinin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maaş ve sosyal yardımlara yapılacak artışların yanında 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının kadroya alınması da teklifimizin esas kısmını oluşturuyor. Yaklaşık 50 bin 4/B ile 19 bin 4/C'li personeli ilgilendiren bu teklifimizin, bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte kamuda ve KİT'lerde memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT'lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında ise memuriyete geçirilmesini talep ediyoruz."

"Uzlaşılan ilk maddelerden olması için çaba harcayacağız"

Tonbul, 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının kadroya alınmasının bütçeye büyük bir yük getirmeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha önceki toplu sözleşme görüşmelerinde de pazarlık masasına taşıdığımız 4/B ve 4/C'lilerin kadroya alınması teklifimizi, gerek iş barışının sağlanması gerekse de mağduriyetlerin giderilmesi açısında oldukça önemsiyoruz. 1 Ağustos'ta başlayacak 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan ilk maddeler arasında bu konunun gelmesi için çaba harcayacağız."

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 21:10
  1. 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri
  2. 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personel
  3. 4/B'li
  4. 4/C'li
  5. memur-sen
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