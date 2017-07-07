Memur Sen, 1 Milyon üye

Yayımlanan tebliğe göre Memur-Sen, 997 bin 89 üye sayısıyla rakipleriyle arasındaki farkı açarak liderliğini ve kamu görevlileri sendikacılığındaki rakipsizliğini sürdürdü. Memur-Sen, Türkiye’nin sendikal tarihinde ve sendikal zemininde 1 milyon üye sayısını bulan ilk emek örgütü olmak sıfatını taşımaya hazırlanıyor.

HER 100 SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİSİNDEN 60’I MEMUR-SEN ÜYESİ

Söz konusu tebliğe göre, sendika üyesi 1 milyon 694 bin 323 kamu görevlisinin yüzde 59,19’u Memur-Sen’e bağlı sendikalara üyedir. 2016 yılında sendika üyesi kamu görevlilerinin yüzde 54,51’i Memur-Sen’e bağlı sendikaların üyesiydi. Memur-Sen bu yıl, sendika üyesi kamu görevlilerinden Memur-Sen’e üye olanların oranını 5 puanın üzerinde artırmış ve geçen yıla göre de üye sayısını 41 bin 57 kişi (yüzde 4,2) artırmıştır. İkinci ve üçüncü sıradaki konfederasyonlar ise toplamda 78 bin 636 üye kaybetmiş ve yüzde 12,2 oranında küçülmüştür. Bu çerçevede, sendika üye sayılarına ilişkin tebliğ, Memur-Sen kararlı büyümesini, rakiplerinin de önlenemez erimesini de tescil etmektedir.

Kamu görevlilerimizin Memur-Sen’e yönelik teveccühlerinin ve Memur-Sen’e rakip olmaya uğraşan yapıları terk etmesinin nedeni, Memur-Sen’in sendikacılık anlayışı ve kamu görevlilerine yönelik kazanımları, toplu sözleşme başta olmak üzere kamu görevlilerinin haklarını artırma, hukukunu koruma noktasında bütün zeminlerde gösterdiği hassasiyet ve elde ettiği başarıdır.

Kamu görevlilerinin beklentileriyle, milletin hassasiyetleriyle uyumlu sendikacılık Kamu görevlilerinin beklentileri ve talepleriyle, milletimizin hasletleri ve hassasiyetleriyle uyumlu sendikal bakış, çalışmalar ve çabalar, ülke sorunlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar Memur-Sen’in ve bağlı sendikalarının kamu görevlileri sendikacılığında marka olmasına ve rakipsiz kalmasına kapı aralamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendika üye sayılarına ilişkin tebliğine göre, kamu görevlileri sendikacılığı alanındaki on bir hizmet kolunun tamamında da Memur-Sen’e bağlı sendikalar rakiplerine açık ara fark atarak en çok üyeye sahip-yetkili sendika konumundadır.

HEDEF, SENDİKACILIĞI HAKKIYLA YAPMAK

Kamu görevlilerinin Memur-Sen’in sendikacılık noktasındaki duruşuna, sivil toplum örgütü kimliğiyle yürüttüğü çalışmalara hem konfederasyon hem de sendika düzeyinde verdiği bu destek; Memur-Sen ve bağlı sendikaları açısından, “en büyük olma hazzını” yaşama fırsatı olarak değil, “en iyiyi, en doğruyu, en güzeli yapma hedefiyle sendikacılığın hakkını verme imkânı” hükmündedir.

Bu itibarla, güvenleriyle gücümüze güç katan, üyelikleriyle örgütlülük noktasında kararlı tavır ortaya koyan kamu görevlilerine şükranlarımızı arz ediyor, akademik hizmet sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeden, duruş sendikacılığıyla sendikacılığın itibarını, kuruş sendikacılığının hakkını vererek kamu görevlilerinin mali ve sosyal imkânlarını, kamu görevlilerinin çalışma şartlarını insan onuruna uygun hale getirecek kazanımları artırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.

Memur-Sen’in soylu mücadelesine değer katan ve üye sayısının 1 milyonu bulmasını sağlayan Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın genel merkez yönetimlerinin, şube ve il yönetimlerinin, ilçe ve işyeri temsilcilerinin, komisyonlarımızın sendikal öncülerine, üyelerine ve her birinin ailelerine akıttıkları ter, ayırdıkları zaman, gösterdikleri fedakârlık ve sahip oldukları basiret ve vazgeçmedikleri feraset için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN BÜYÜK İMKÂN, KARARLI BÜNYE VE 1 MİLYON ÜYE

4. Dönem Toplu Sözleşme’nin gerçekleştirileceği 2017 yılında sendika üyesi kamu görevlilerinin yüzde 60’ının sorumluluğunu doğrudan üstlenmek anlamına gelen 1 milyonu bulan üye sayımız, toplu sözleşmeye hazırlık çalışmalarındaki motivasyonumuzu ve toplu sözleşme masasında gücümüzü artıracaktır. Yeni kazanımların elde edilmesi, kazanılmış hakların korunması, iş güvencesine yönelik olumsuz cümlelerin son bulması noktasında önemli bir zemin olacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin arifesinde olduğumuz bu süreçte, Resmi Gazete’de yayımlanan üye sayıları, rakip sendikaların yetkili oldukları dönemde pazarlık masasından eli boş döndükleri dönemin açığını kapatmak noktasında üyemiz ya da değil bütün kamu görevlilerinin Memur-Sen’e olan güvenini ve Memur-Sen’den bu noktadaki beklentilerini de tescillemektedir. Bu vesileyle, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin kamu görevlilerinin yeni hakları, hak ektikleri mali imkânlara ve çalışma şartlarına sahip olmasını sağlayacak bir içerikle sonuçlanması noktasındaki çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü de deklare ediyoruz.

MEMUR SEN KAYSERİ'DE KAMU HİZMETLERİNİN KALİTE MARKASIDIR.

Memur Sen Kayseri İl temsilciliği 21.821 üyesiyle kamu çalışmaların kalitesinin gelişmesi noktasında milletin aldığı hizmet kalitesinin artması için elinden geleni yapmaktadır. Üyelerimiz, asık suratlı, halka yukarıdan bakan ve hizmet kalitesinin önünde engel olan kamu çalışanı profilini tedavülden kaldırmıştır.

11 İş kolunun tamamında Memur Sen konfederasyonuna bağlı sendikalar yetkilidir. Sendikalarımızın Kayseri'deki üye sayıları şu şekildedir.

SENDİKA / KONFEDERASYON MEMUR-SEN 2016 2017 KÜLTÜR-MEMUR-SEN 86 88 ULAŞTIRMA-MEMUR-SEN 161 160 BİRLİK-HABER-SEN 250 260 BAYINDIR-MEMUR-SEN 514 524 BÜRO-MEMUR-SEN 1 NOLU ŞUBE 495 584 EĞİTİM-BİR-SEN KAYSERİ 2 NOLU ŞUBE 643 598 TOÇ-BİR-SEN 639 686 BEM-BİR-SEN 1629 1615 DİYANET-SEN 2012 2113 SAĞLIK-SEN 5102 5248 EĞİTİM-BİR-SEN KAYSERİ 1 NOLU ŞUBE 9006 8901 BÜRO-MEMUR-SEN 2 NOLU ŞUBE 766 774 ENERJİ-BİR-SEN 270 270 TOPLAM 21573 21821

En yakın rakibine üye sayısı bakımından 601 bin 839, kalite noktasında rakamlarla açıklanamaz fark atan Memur-Sen gerçeğini tarihe kaydeden mücadelemizin, alın terimizin çalışma hayatına, ülkemize, milletimize ve mazlumlara dönük hayırlı sonuçlar üreteceğine olan inancımızı artıran 1 milyon üyeli Memur-Sen, kamu görevlilerinin hukukunu ve haklarını, milletimizin egemenliğini, ülkemizin demokrasisini ve bağımsızlığını her türlü riske, tehdide ve ihanete karşı korumaya kararlı olacaktır.

Aydın KALKAN

İl Temsilcisi