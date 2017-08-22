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Memur maaşlarında anlaşma sağlandı… İşte oranlar

Memurlara 2018 yılında yüzde 4 + yüzde 3.5 zam yapılması yönünde anlaşmaya varıldı.

22 Ağustos 2017 Salı 07:57
Memur maaşlarında anlaşma sağlandı… İşte oranlar

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakerelerde mutabakatın sağlandığı bildirildi. Buna göre; 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceği ifade edildi.

Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22 Ağustos Salı günü saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 07:57
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