Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Memur maaşıyla tam 101 ülke gezdi

Bir kurumda memur olarak çalışan Afyon, kazandığı tüm parasını gezmeye ayırarak 8 yılda 101 ülkeye gitti.

11 Şubat 2018 Pazar 19:32
Memur maaşıyla tam 101 ülke gezdi

Bir kurumda uzman olarak çalışan Osman Muzaffer Afyon, kazandığı tüm parayı gezmeye ayırarak, 8 yılda 101 ülkeyi ziyaret etti. Para biriktirme kaygısı yaşamayan Afyon, görmediği diğer ülkeleri de gezmeyi hedefliyor.

Çocukken izlediği "80 Günde Devri Alem" isimli çizgi filmden etkilenen Afyon, çizgi filmde dünyayı gezen Phileas Fogg karakterine imrenerek, not defterine "Bir gün dünyayı gezeceğim." yazdı.

7 kıta 101 ülke

Çalışma hayatına bir kurumda uzman olarak başlayan Afyon, para kazanmaya başlar başlamaz hayallerini gerçeğe dönüştürdü ve farklı ülkeleri gezmeye başladı.

Afyon, aralarında Peru, Moğolistan, Japonya, Avustralya, İzlanda, Kolombiya, Filipinler, Seyşeller, Madagaskar ve Finlandiya'nın da yer aldığı 7 kıtada 101 ülkeyi gezdi.

 "Bütün paramı gezmeye ayırıyorum"

Afyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genelde insanların işe girince ev ve araba almayı istediğini, birikimlerini bu şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Biriktirme tutkusunun kendisine mantıklı gelmediğini belirten Afyon, "Özgürce gezmek güzel geliyor. Bu yüzden bütün paramı gezmeye ayırıyorum. Maaşın ne kadar olduğu önemli değil, tamamını gezmeye ayırdığınız zaman bütçe sıkıntısı yaşamıyorsunuz." dedi.

Gezmeyi çok sevdiğini vurgulayan Afyon, "Bugüne kadar yaklaşık 101 ülke gezdim. Her bulduğum fırsatta bir yerlere kaçıyorum. Bu, benim için vazgeçilmez bir tutku oldu. Ben çok yeme içme derdinde değilim, gittiğim ülkelerde onlara çok para harcamıyorum. Konakladığım yerlerin rahat olması derdinde de değilim, çok ucuz hostellerde kalıyorum. Bu, bir sürü insanla tanışma açısından da iyi oluyor, yeni insanlar, yeni kültürler tanıyorum. Konaklamaya, yemeye içmeye para vermiyorum, bir uçak biletine para veriyorum, ona da ayırdığım bütçe hemen hemen yetiyor. Esas amacım, gezmek, eğlenmek. Çok lüks takılayım modunda hiçbir zaman olmadım." diye konuştu. 

 

"Plansız gezmeyi seviyorum"

En sevdiği özelliğinin plansız gezmek olduğunu dile getiren Afyon, "Kendimde en çok sevdiğim şey, gezdiğim ülkelere plansız gitmek. Çok sevdiğim yerler var, Güney Amerika ve Uzak Doğu Asya tarafını çok seviyorum ama plansız gidiyorum. O kadar plansız gidiyorum ki direkt uçak biletini alıyorum, gittiğim ülkede planlama yapıyorum ve bu çok daha keyifli oluyor, aksiyonlu oluyor. İznimi aldığım anda uçağa atlayıp gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Evli olmadığını, ailesinin çok gezmesine kızdığını belirten Afyon, yıllık izinlerinde, resmi ve dini tatillerde farklı ülkeleri gezdiğini anlattı.  

 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 19:32
  1. memur maaşıyla gezi
  2. dünya turu
  3. gezmek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    1. 'HDP derhal kapatılmalıdır'
    2. 40 tonluk lastik toplama alanında yangın
    3. Türk jetleri ağır bombardımana başladı
    4. Türk bilim insanından tarihi başarı: 5..
    5. Samsun şehidini böyle uğurladı
    6. Türkiye'den bir ilk! ASELSAN..
    7. Türkiye'den Rusya'ya taziye telefonu
    8. Akar'dan flaş Afrin açıklaması
    9. Memur maaşıyla tam 101 ülke gezdi
    10. Halsizlik şikayetiyle acile gitti,..
    11. İşte fenomen karakterlere..
    12. Savaş uçakları, obüs ve tanklar..
    13. HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli..
    14. Yolcu uçağının acil çıkış kapısı düştü
    15. 'Dünyanın en lüks hapishanesi' yeniden..
    16. Whatsapp'ta 'para'lı dönem başladı
    17. İsrail'den flaş hamle! Esed rejimine..
    18. Almanların tercihi yine Türkiye olacak
    19. Köpek eti yasaklandı, karara uymuyorlar!
    20. Fareler gibi saklanıyorlar
    Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin tepkisi: Sen buna ne diye...
    Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin tepkisi: Sen buna ne diye...
    Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist...
    Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Resmen meydan okudu: O toprakları almadan, Putin yenilmeden vazgeçmem
    Resmen meydan okudu: O toprakları almadan, Putin yenilmeden vazgeçmem