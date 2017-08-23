Memur maaşının son 15 yıllık seyri... Nereden nereye geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018-2019 yılları için memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını açıkladı. Peki memur maaşlarının son 15 yıllık serüveni nasıl?

2003 YILI MEMUR MAAŞLARI

2003 yılı toplu görüşmeleri sonrasında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere memura ortalama yüzde 9 zam yapma kararı aldıklarını açıklamıştı. (Henüz TL'den 6 sıfır atılmamıştı). En düşüm memur maaşı 488 milyon 130 bin liraya yükseldi.





2004 YILI MEMUR MAAŞLARI

2004 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 zam yapıldı. Maliye Bakanlığının o yılki verilerine göre, bu zam ile birlikte 488 milyon 130 bin lira olan en düşük memur maaşı 517 milyon 418 bin liraya yükseldi.





2004 YILI TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞLARI

Devlet memurları, emekliler ve sözleşmeli personel ücretlerine, 1 Temmuz itibariyle yüzde 6 zam yapıldı. En düşük memur maaşı 544 milyon liraya yükseldi.





2005 YILI OCAK AYI MEMUR MAAŞLARI

En düşük memur maaşı 2005 yılının ilk yarısında yüzde 5.8, yılın ikinci yarısında ise yüzde 6 oranında zamlandı. Temmuz ayı en düşük memur maaşı yapılan zamla 556 milyon liraya yükseldi. Bu arada 2005 bütçesi ile eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı tutarı da 67 milyon 550 bin liradan 80 milyon 200 bin liraya, bir başka deyişle 80.2 YTL'ye yükseltildi. Memur ve emekli maaşları 1 Temmuz 2005'ten itibaren yüzde 4.1'le yüzde 6 arasında zamlandı. Artan zamlı maaşları, 15 günlük zam farkıyla birlikte 15 Temmuz'da alındı.





2006 YILI MEMUR MAAŞLARI

2006 yılı memur aylıklarına Ocak ve Temmuz aylarında ayrı ayrı yüzde 2,5 oranında zam yapıldı. Ayrıca, 40 YTL'lik denge tazminatı verildi. 2006 yılı Temmuz ayı en düşük memur maaşı 665 liraya yükseldi.





2007 YILI MEMUR MAAŞLARI

Memur maaşına 2007 yılı için yapılacak artış, alt derece memurlar için yüzde 4+4, diğer kademelerdeki memurlar için yüzde 3+3 olarak belirlenmişti. En düşük memur maaşı 781 lira oldu.





2008 MEMUR MAAŞLARI

Memur maaşlarına ocakta yüzde 2, temmuzda yüzde 2 olmak üzere 2008'de yüzde 4 zam yapıldı. Hizmetli maaşı Temmuz'da 812 liraya yükseldi ve en düşük memur maaşı oldu.





2009 MEMUR MAAŞLARI

Memur maaşlarına 2009 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında da yüzde 4,5 olmak üzere kümülatif yüzde 8,7 oranında zam yapıldı. Altışar aylık zamların gerçekleşen enflasyon rakamlarının altında kalması halinde, memura zam farkları ayrıca ödeneceği tahaüt edildi. En düşük memur maaşı Temmuz'da 1.215 liraya yükseldi.





2010 MEMUR MAAŞLARI

2010 yılında memur maaşlarına yüzde 0,115'lik enflasyon farkı ve yüzde 2,5'luk Ocak ayı zammı yapıldı.. Memura, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yılın ikinci yarısı için yüzde 2,5 oranında zam yapıldı. Ayrıca, yüzde 1,06'lık enflasyon zammı uygulandı. En düşük memur maaşı Temmuz'da 1.300 lira.





2011 OCAK MEMUR MAAŞLARI

2011 yılında, memur maaş katsayıları, 0,21'lik enflasyon farkı ve yüzde 4'lük ocak zammına göre belirlendi. Maliye Bakanlığına göre, yüzde 4,22'lik katsayı zammı, denge tazminatında 81,85 liralık artış, 112,94 liralık aile yardımı, 46,47 liralık çocuk yardımı (2 çocuk için) ve buna göre hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları dikkate alınarak hesaplanan ocak ayı maaşları residme görüldüğü gibi şekillendi. Temmuz'da ise memur maaşlarına yüzde 4'lük zam yapıldı. Temmuz ayı en düşük memur maaşı 1.538 lira.





2012 MEMUR MAAŞLARI

2012 yılında, memur maaş katsayıları, yüzde 2.68'lik enflasyon farkına göre yeniden belirlendi. Ocak ayında en düşük memur maaşı 1630 liraya yükseldi. Maliye Bakanlığı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun bu yıl için belirlediği yüzde 4+4 oranındaki zam kararına göre, memur maaşlarını yeniden belirledi. Temmuz ayı en düşük memur aylığı net 1.755 lira.





2013 MEMUR MAAŞLARI

Memurların 2013 Ocak ayında aldıkları maaş 1835 liraya yükseldi. Temmuz ayında yapılan memur maaşlarına zam ile en düşük memur maaşı 1.904 liraya yükseldi.





2014 MEMUR MAAŞLARI

2014 Ocak memur maaş katsayısı, ocak itibarıyla 0,076998'e, taban aylık katsayısı 1,205274'e, yan ödeme katsayısı da 0,024416'ya çıkarıldı. Söz konusu düzenlemenin ardından en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 bin 45 liraya yükseldi.

2015 MEMUR MAAŞLARI

Yapılan son düzenlemelerin ardından 2015 yılı memur maaşlarında en düşük memur maaşı 2 bin 45 liradan, 2 bin 114 liraya yükseldi. İlk altı aydaki enflasyon oranının belli olmasıyla, Temmuz'da uygulanacak zam oranı belli oldu. Buna göre, 1 Temmuz itibariyle memur ve emekli maaşlarına yüzde 4,76 zam yapıldı.

2016 MEMUR MAAŞLARI

2015 yılında hükümet ile memurlar arasında yapılan toplu görüşmeler sonrasından ilk 6 ay için yüzde 6 ikinci 6 ayı için de yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

2017 MEMUR MAAŞLARI

Hükümet ile memur sendikaları arasında 2015 ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2017'nin ilk yarısı için yüzde 3 ikinci yarısı için yüzde 4 maaş zammı konusunda anlaşmaya varıldı.



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