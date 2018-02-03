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Müslüman memlekette tam eşek eti yedireceklerdi ki!..

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Kalyubiye kentinde kesilmiş haldeki eşek etleri tam lokantalara dağıtılmak üzereyken engellendi. Mezbahanede kesilmiş haldeki 7 eşeğe ait etlere el konuldu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:04
Müslüman memlekette tam eşek eti yedireceklerdi ki!..

Cuntacı Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi’nin gerçekleştirdiği 3 Temmuz 2013 darbesi sonrası katliam ve ahlaki çöküntü haberleriyle gündeme gelen Mısır, bu kez de Müslüman halka yedirilmek istenen eşek eti ile gündemde…

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Kalyubiye kentinde kesilmiş haldeki eşek etleri tam lokantalara dağıtılmak üzereyken engellendi. Mezbahanede kesilmiş haldeki 7 eşeğe ait etlere el konuldu.

Arazi Islahı ve Ziraat Bakan Yardımcısı Dr. Minni Mahraz kesilmiş haldeki 7 eşeğin Kalyubiye kentindeki lokantalara dağıtılmasının engellendiğini duyurdu. Mahraz, ülkedeki bu gibi durumlara engel olmaya çalıştıklarını söyledi.

kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:04
  1. eşek eti
  2. Mısır Mursi Sisi İflas
  3. Sisi

YORUM YAZ

  • İkraİkra1 sa önce
    Bizde de o eseklerden ve kesen esekog....u eseklerden cok var..
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