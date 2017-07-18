Memiş Hoca'nın annesi Hakk'a uğurlandı

Kamuoyunda "Memiş Hoca" olarak tanınan Mehmet Memiş annesini kaybetti.

Bir süredir tedavi gören ve dün vefat eden Aysel Memiş için Ordu’nun Perşembe ilçesi Kutluca Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede oldukça üzgün gözüken Memiş Hoca, iş adamı Coşkun Memiş ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Aysel Memiş, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığında toprağa verildi.