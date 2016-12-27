Cloudflare

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?

Vücuttaki bütün hücrelerin çekirdeğinde, hücrelerin normal büyümelerini ve sağlıklı olmalarını kontrol eden genler bulunur. Bu genler radyasyon, çevre etkenleri, mikroorganizmalar gibi çeşitli faktörlerle bozulma gösterebilir. Bunun sonucunda doku fazlalığı ortaya çıkar. Meme kanseri olarak adlandırılan bu durum hayati tehlikelere yol açabilir.

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 11:55
Bu haber 744 kez okundu

Meme kanseri nedir?

Vücuttaki bütün hücrelerin çekirdeğinde, hücrelerin normal büyümelerini ve sağlıklı olmalarını kontrol eden genler bulunur. Bu genler radyasyon, çevre etkenleri, mikroorganizmalar gibi çeşitli faktörlerle bozulma gösterebilir. Bunun sonucunda doku fazlalığı ortaya çıkar. Meme kanseri olarak adlandırılan bu durum hayati tehlikelere yol açabilir.

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?

- Memede ele gelen bir sertlik veya kitle

- Meme ucunda yara veya kızarıklık

- Memede iltihap

- Meme ucunda berrak yada kanlı akıntı

- Meme ucunda içeriye doğru çöküntü

- Memede büyüme veya şekil bozukluğu

Meme kanserinin nedenleri nelerdir?

- Erken yaşta adet görmek

- Menapoza geç girmek

- Hiç çocuk doğurmamak

- İlk çocuğunu 35 yaşından sonra doğurmak

- Menapoz döneminden sonra şişmanlık

- Menapoz döneminde hormon tedavisi

- Sigara ve alkol kullanımı

Meme kanseri riskini artıran etkenler nelerdir?

- Adet görmeye 12 yaşından önce başlanmış olması

- Obezite

- Gebe kalmamış olmak

- 55 yaş üzerinde olmak

- 50 yaşından sonra adet görmek

- Alkol ve sigara tüketmek

- Gece çalışmak

- Ailede birinin meme kanseri olması

- Spor yapmamak

- Yoğun meme dokusuna sahip olmak

Meme kanserinden nasıl korunulur?

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Dengeli bir kiloda kalınmalı

- Bebek emzirilmeli

- Düzenli spor yapılmalı

- Yağlı besinlerden uzak durulmalı

Meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Meme kanserinin iyileştirilmesinde ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisi uygulanır.

 
EtiketlerMeme kanseri nedir?Meme kanseriMeme kanserinin belirtileri nelerdir?Meme kanserinin nedenleri nelerdir?Meme kanseri riskini artıran etkenler nelerdir?Meme kanserinden nasıl korunulur?Meme kanseri nasıl tedavi edilir?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Kalp çarpıntısı nasıl tedavi edilir?Kalp çarpıntısı nasıl tedavi edilir?

Kalp ritminin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, genellikle sinirsel…

Türkiye, organ naklinde Amerika'yı geçtiTürkiye, organ naklinde Amerika'yı geçti

Medical Park Antalya Hastanesi, 2016 yılında gerçekleştirdiği organ nakil sayısıyla…

İntihar etmeye yol açan durumlar nelerdir?İntihar etmeye yol açan durumlar nelerdir?

İntihar kişinin bilinçli olarak yaşamını sonlandırması durumudur.

Faranjit sorununa bitkisel çözümler!Faranjit sorununa bitkisel çözümler!

Boğazın iltihaplanması sonucu meydana gelen ağrılara faranjit denir.

Gastrit belirtileri nelerdir?Gastrit belirtileri nelerdir?

Gastrit, midenin iç yüzünde bulunan mukoza tabakasının iltihaplanması durumudur.

Göz tembelliği nedir? Nedenleri nelerdir?Göz tembelliği nedir? Nedenleri nelerdir?

Tıpta ''ambliyopi'' olarak bilinen bu rahatsızlık, gözlerin düşük kapasitede görmesi…

Testis kanseri nasıl tedavi edilir?Testis kanseri nasıl tedavi edilir?

Erkeklerde görülen testis kanseri genellikle 20-35 yaş arasında ortaya çıkmaktadır.…

8 aylık bebek neler yapar?8 aylık bebek neler yapar?

8 aylık bebek neler yapabilir? Detayları haberimizde!

Kelle paça çorbasının inanılmaz faydalarıKelle paça çorbasının inanılmaz faydaları

Sağlıklı bir yaşam için kelle paça çorbasından kesinlikle uzak kalmamalısınız...