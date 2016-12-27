Meme kanseri nedir?
Vücuttaki bütün hücrelerin çekirdeğinde, hücrelerin normal büyümelerini ve sağlıklı olmalarını kontrol eden genler bulunur. Bu genler radyasyon, çevre etkenleri, mikroorganizmalar gibi çeşitli faktörlerle bozulma gösterebilir. Bunun sonucunda doku fazlalığı ortaya çıkar. Meme kanseri olarak adlandırılan bu durum hayati tehlikelere yol açabilir.
Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
- Memede ele gelen bir sertlik veya kitle
- Meme ucunda yara veya kızarıklık
- Memede iltihap
- Meme ucunda berrak yada kanlı akıntı
- Meme ucunda içeriye doğru çöküntü
- Memede büyüme veya şekil bozukluğu
Meme kanserinin nedenleri nelerdir?
- Erken yaşta adet görmek
- Menapoza geç girmek
- Hiç çocuk doğurmamak
- İlk çocuğunu 35 yaşından sonra doğurmak
- Menapoz döneminden sonra şişmanlık
- Menapoz döneminde hormon tedavisi
- Sigara ve alkol kullanımı
Meme kanseri riskini artıran etkenler nelerdir?
- Adet görmeye 12 yaşından önce başlanmış olması
- Obezite
- Gebe kalmamış olmak
- 55 yaş üzerinde olmak
- 50 yaşından sonra adet görmek
- Alkol ve sigara tüketmek
- Gece çalışmak
- Ailede birinin meme kanseri olması
- Spor yapmamak
- Yoğun meme dokusuna sahip olmak
Meme kanserinden nasıl korunulur?
- Sigara ve alkolden uzak durulmalı
- Dengeli bir kiloda kalınmalı
- Bebek emzirilmeli
- Düzenli spor yapılmalı
- Yağlı besinlerden uzak durulmalı
Meme kanseri nasıl tedavi edilir?
Meme kanserinin iyileştirilmesinde ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisi uygulanır.