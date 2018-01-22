Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!

Fitne yuvası Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı içimizdeki terörist sevicileri rahatsız etti. Meltem Cumbul da Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına saklanıp sözde 'barış' istedi.

Üst aklın emirlerine uyup Demirtaş'ı göklere çıkaran sözde entellektüel ve sanatçı tayfası Demirtaş'ın Kandil'e karşı bir duruş sergileyememesi karşısında seslerini çıkaramamış aynı zamanda terör örgütüne kimi zaman dolaylı kimi zaman da açıktan destek vermişlerdi. Şimdi milletin rahatı için canlarını ortaya koyan Mehmetçiği işgalci gibi göstermeye çalışan bu zihniyetin iyi tanınması gerekli.

Twitter'da Cumbul'un bu paylaşımı sonrası onbinlerce tepki yağdı. İşte onlardan birkaçı:

-Türk ordusunun sınırımızın teröristlerden temizlenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?

-Amerika teröristleri silahlandırırken bizim "yurtta sulh cihanda sulh" sloganları atmamızın ne faydası var?