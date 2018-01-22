Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
Meltem Cumbul daha önce de uluslararası bir ödül törenin kıt İngilizcesiyle Atatürk'ün sözlerini tekrarlamış, ödül törenindekilerin anlamsız bakışlarına maruz kalmıştı.22 Ocak 2018 Pazartesi 07:21
Fitne yuvası Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı içimizdeki terörist sevicileri rahatsız etti. Meltem Cumbul da Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına saklanıp sözde 'barış' istedi.
Üst aklın emirlerine uyup Demirtaş'ı göklere çıkaran sözde entellektüel ve sanatçı tayfası Demirtaş'ın Kandil'e karşı bir duruş sergileyememesi karşısında seslerini çıkaramamış aynı zamanda terör örgütüne kimi zaman dolaylı kimi zaman da açıktan destek vermişlerdi. Şimdi milletin rahatı için canlarını ortaya koyan Mehmetçiği işgalci gibi göstermeye çalışan bu zihniyetin iyi tanınması gerekli.
Twitter'da Cumbul'un bu paylaşımı sonrası onbinlerce tepki yağdı. İşte onlardan birkaçı:
-Türk ordusunun sınırımızın teröristlerden temizlenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?
-Amerika teröristleri silahlandırırken bizim "yurtta sulh cihanda sulh" sloganları atmamızın ne faydası var?
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Ismail hakki efendi27 dk önce Ataturku sakiz ettiniz heter artik ataturk simdi olsaydi sizi surerdi bu ulkeden turkiyeye demokrasi yaramaz Yziya27 dk önce Bu alüfteleri haber yapıp da PR ını arttırmayın. AKINCI28 dk önce DERHALVATANAİHANETTENYARGILANSINHADDİNİVEKANUNLARAUYMAYIBİLMELİBU HADSİZ.... kemal28 dk önce Bu gezi zekalıyı haber yapmaya bile değmez karekteri belli... hakan temür34 dk önce ah be gülüm 20 yaşında bebe ile evlenip sonra .....tekmeyi yiyince bütün şaftın dağıldı artık bu twitlerle zor toparlanırsın nede olsa yaşın 50 ye dayandı Ömer Genç38 dk önce Beşbin TİR silah gelirken nerdeydin soytarı.Ama kabahat bunlarda değil bunlara prim veren zengin eden bizlerde.Milletin parası ile millete ağalik yaparlar ama biz hala alkışlariz.Bundan ötesini yazarım yayınlanmaz.... Hakikat 42 dk önce Seninle savaşana barış demek aptallıktır. Aptal kadın Mirac46 dk önce Bu ve bunun gibi kanı bozukların ne hattine bunların agzının payını veren yokmu sadakat51 dk önce Artik hain ve yalanci vatanoerverlere gecit yok.Vatansiz sanat olmaz! Salak kız! 1 isi57 dk önce Bu ahlaksız düzensiz şerefsiz o....larin vatan, millet bayrak din değeri yok ki onlarin yedikleri hepsi aynı ha gavur ha zenci ha terörist ha Arap kullanmış bunları farketmiyor bunlara artık kaşar olmuş bunlar.