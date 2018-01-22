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Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!

Meltem Cumbul daha önce de uluslararası bir ödül törenin kıt İngilizcesiyle Atatürk'ün sözlerini tekrarlamış, ödül törenindekilerin anlamsız bakışlarına maruz kalmıştı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:21
Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!

Fitne yuvası Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı içimizdeki terörist sevicileri rahatsız etti. Meltem Cumbul da Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına saklanıp sözde 'barış' istedi.

Üst aklın emirlerine uyup Demirtaş'ı göklere çıkaran sözde entellektüel ve sanatçı tayfası Demirtaş'ın Kandil'e karşı bir duruş sergileyememesi karşısında seslerini çıkaramamış aynı zamanda terör örgütüne kimi zaman dolaylı kimi zaman da açıktan destek vermişlerdi. Şimdi milletin rahatı için canlarını ortaya koyan Mehmetçiği işgalci gibi göstermeye çalışan bu zihniyetin iyi tanınması gerekli.

Twitter'da Cumbul'un bu paylaşımı sonrası onbinlerce tepki yağdı. İşte onlardan birkaçı:

-Türk ordusunun sınırımızın teröristlerden temizlenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?

-Amerika teröristleri silahlandırırken bizim "yurtta sulh cihanda sulh" sloganları atmamızın ne faydası var?

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 07:21
  1. Meltem Cumbul
  2. Afrin
  3. atatürk
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi27 dk önce
    Ataturku sakiz ettiniz heter artik ataturk simdi olsaydi sizi surerdi bu ulkeden turkiyeye demokrasi yaramaz
  • YziyaYziya27 dk önce
    Bu alüfteleri haber yapıp da PR ını arttırmayın.
  • AKINCIAKINCI28 dk önce
    DERHALVATANAİHANETTENYARGILANSINHADDİNİVEKANUNLARAUYMAYIBİLMELİBU HADSİZ....
  • kemalkemal28 dk önce
    Bu gezi zekalıyı haber yapmaya bile değmez karekteri belli...
  • hakan temürhakan temür34 dk önce
    ah be gülüm 20 yaşında bebe ile evlenip sonra .....tekmeyi yiyince bütün şaftın dağıldı artık bu twitlerle zor toparlanırsın nede olsa yaşın 50 ye dayandı
  • Ömer GençÖmer Genç38 dk önce
    Beşbin TİR silah gelirken nerdeydin soytarı.Ama kabahat bunlarda değil bunlara prim veren zengin eden bizlerde.Milletin parası ile millete ağalik yaparlar ama biz hala alkışlariz.Bundan ötesini yazarım yayınlanmaz....
  • Hakikat Hakikat 42 dk önce
    Seninle savaşana barış demek aptallıktır. Aptal kadın
  • MiracMirac46 dk önce
    Bu ve bunun gibi kanı bozukların ne hattine bunların agzının payını veren yokmu
  • sadakatsadakat51 dk önce
    Artik hain ve yalanci vatanoerverlere gecit yok.Vatansiz sanat olmaz! Salak kız!
  • 1 isi1 isi57 dk önce
    Bu ahlaksız düzensiz şerefsiz o....larin vatan, millet bayrak din değeri yok ki onlarin yedikleri hepsi aynı ha gavur ha zenci ha terörist ha Arap kullanmış bunları farketmiyor bunlara artık kaşar olmuş bunlar.
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