Melo'dan Palmeiras'a 7 milyonluk imza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'nın Palmeiras takımına transfer oldu. Inter'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden futbolcunın yeni kulübündeki sözleşme detayları da belli oldu

Melo'dan Palmeiras'a 7 milyonluk imza!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:17
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun Brezilya'ya transferi resmileşmek üzere... 33 yaşındaki futbolcunun Palmeiras'la 3 yıllık sözleşme imzalası bekleniyor.

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre ise yıldız futbolcunun yeni takımından kazanacağı para belli oldu.

Buna göre Felipe Melo, Avrupa'da kazandığının neredeyse yarısına oynayacak. Ülkesinde oynamak için ciddi fedekarlıklarda bulunan Melo, 3 yıl boyunca toplamda 7.2 milyon Brezilya Reali (8 milyon TL), maç başına da 15 bin Brezilya Reali kazanacak.

Palmeiras kulübü, bu transfer için İtalyan kulübüne ise bonservis bedeli ödemeyecek.

 
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