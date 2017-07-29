Melo serbest kaldı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Palmeiras'la yollarını ayırdı. Brezilya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre taraflar sözleşmenin feshi için anlaşmaya vardı.29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:44
Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Palmeiras'la yollarını ayırdı. 34 yaşındaki futbolcu kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Son günlerde taraftarlarıyla da arası açılan futbolcunun takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Felipe Melo önceki günlerde yaptığı Instagram paylaşımına Türkiye'deki menajerini etiketleyerek "Türkiye'yi özledim, buluşma zamanı" notunu düşmüştü.
Brezilyalı yıldızın bu mesajı sarı kırmızılı taraftarlar arasında "Felipe Melo geri dönmek istiyor" şeklinde yorumlanmıştı.
- Sarı kırmızılı taraftarların en sevdiği futbolculardan biri olan Melo'nun Palmeiras'tan ayrılması sonrası sosyal medyada oyuncuya "Galatasaray'a geri dön" mesajları atıldı.
(Yeni Şafak)