Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Melo serbest kaldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Palmeiras'la yollarını ayırdı. Brezilya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre taraflar sözleşmenin feshi için anlaşmaya vardı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:44
Melo serbest kaldı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Palmeiras'la yollarını ayırdı. 34 yaşındaki futbolcu kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Son günlerde taraftarlarıyla da arası açılan futbolcunun takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Felipe Melo önceki günlerde yaptığı Instagram paylaşımına Türkiye'deki menajerini etiketleyerek "Türkiye'yi özledim, buluşma zamanı" notunu düşmüştü.

Brezilyalı yıldızın bu mesajı sarı kırmızılı taraftarlar arasında "Felipe Melo geri dönmek istiyor" şeklinde yorumlanmıştı.

Felipe Melo'nun Palmerias'la sözleşmesini feshettiği haberi Brezilya basınında son dakika olarak geçti.
Felipe Melo'nun Palmerias'la sözleşmesini feshettiği haberi Brezilya basınında son dakika olarak geçti.
  • Sarı kırmızılı taraftarların en sevdiği futbolculardan biri olan Melo'nun Palmeiras'tan ayrılması sonrası sosyal medyada oyuncuya "Galatasaray'a geri dön" mesajları atıldı.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:44
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Fatih
  4. Brezilya
  5. Fatih Terim
  6. Galata
  7. Palmeiras
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parma'nın ikinci başkanı oldu
    1. Parma'nın ikinci başkanı oldu
    2. Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara..
    3. Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla..
    4. 3 kuşaktır fırın küreği imal ediyorlar
    5. Hatay'da orman yanıyor
    6. Arıcılar bal üretiminden memnun
    7. Et ve Süt Kurumuna vergisiz et..
    8. Bu tünelin Türkiye’de başka bir eşi yok
    9. İstanbul'da 20 dakikalık yağışın..
    10. Mustafa Denizli'den Milli Takım..
    11. Antalya’da lüks otelde yangın
    12. Lucescu'dan Tudor sözleri
    13. Kayıp çobandan 4 gündür haber yok
    14. İstanbul'da parmakları uyuştuğu için..
    15. Trabzonspor Medical Park Zubcic ile..
    16. Terör örgütü PKK'ya vermedikleri..
    17. Özge yeni protezine kavuştu
    18. Atatürk Havalimanı'nda yakalandı!..
    19. 'Persie Feyenoord'la prensipte..
    20. Galatasaray, Manchester United'ın..
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!