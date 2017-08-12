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Melo Sarı-kırmızı'ya dönüyor!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo'ya Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor'dan transfer teklifi gitti.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:26
Melo Sarı-kırmızı'ya dönüyor!

Trabzonspor'dan Aytaç Kara'yı kiralayan Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde bombayı patlatmak üzere... Malatyaspor Palmeiras'la yollarını ayıran Felipe Melo'ya resmi teklif yaptı.

İki yıllık sözleşme önerisi alan Melo sarı-kırmızılı yetkililerden düşünmek için süre istedi. Malatyaspor taraftarının sosyal medyadan Melo'ya gelmesi için baskı yapması bekleniyor.

2011-15 arası Galatasaray'da top koşturan Melo kazandığı 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa ile Türkiye'de en çok kupa kazanan Brezilyalı oyuncu konumunda. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:26
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