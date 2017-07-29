Melo, Palmeiras’dan ayrıldı

Galatasaray’da 2012-2015 yılları arasında futbol oynayan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, beklenmedik bir olay yaşadı. Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras’da oynayan yıldız futbolcu, kulübü ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Felipe Melo, Nisan ayında Penarol ile oynan müsabakada rakibine yumruk atmış ve 6 maç ceza almıştı. Agresifliğinden dolayı Melo, büyük tepki alıyordu.

Galatasaray’da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da sarı-kırmızılıları unutmadığını her an göstermekten kaçınmıyor.

Melo, geçtiğimiz sezon Palmeiras ile 9 maçta forma giydi.