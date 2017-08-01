‘Melo başka yerde oynamaz’

Kulübü Palmeiras ile yollarını ayıran Felipe Melo hakkında bir açıklama yapan menacer Ümit Akbulut, “Melo Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda oynamaz” dedi. 34 yaşındaki yaşındaki oyuncunun Türkiye’yi çok özlediğini belirten Akbulut, “Hayatta her şey mümkündür. Bugün ne desek taraftar o şekilde heyecanlanıyor. İnşallah olur diyorum” ifadelerini kullandı.