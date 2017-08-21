Melis Ece, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor’da

2017-2018 sezonunda Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu’nda mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan eski oyuncusu Melis Ece Yurtsever’i renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor’da geçiren Yurtsever, daha önce iki sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için mücadele etmişti. Smaçör pozisyonunda görev alan Yurtsever için Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Daha önce Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında iki sezon mücadele ettiğini dile getiren Melis Ece Yurtsever, “Tekrar Manisa’da, Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyecek olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir ekip olduk. Umarım sezonu Sultanlar Ligi’ne çıkarak tamamlayacağız” diye konuştu.