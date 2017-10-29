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Melih Gökçek'ten istifa sonrası ilk tweet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan dün istifa eden Melih Gökçek, istifa sonrası ilk tweetini attı.

29 Ekim 2017 Pazar 18:27
Melih Gökçek'ten istifa sonrası ilk tweet

8 bin 617 gündür sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan dün istifaeden Melih Gökçek, istifa sonrası aktif olarak kullandığı Twitter hesabından ilk tweet’lerini paylaştı. 

“İşte istifa konuşmam” tweet’iyle istifa açıklamasının videosunu paylaşan Gökçek, ikinci paylaşımında ise ise “28 Ekim 2017 tarihiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bıraktım. Twit aleminin bilgisine” yazdı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 18:27
  1. Melih Gökçek
  2. Melih Gökçek istifa
  • YusufYusuf9 dk önce
    Allah daha güzel hizmet imkanları nasip etsin artık
  • YükselYüksel14 dk önce
    Reis'in bir bildiği vardır... Melih başkanın bilmediği...
  • KoltukKoltuk39 dk önce
    Milletin gönlünde taht kurduysan ne ala unutulmazsın.Koltuğu 100 yılda işgal etsen bir hiçsin
  • NGunayNGunay46 dk önce
    Müddesir 1-5: Kendini fazla abartma
  • AdemAdem57 dk önce
    Milletvekili ol başkan dhkp c li köpeklerinin halk evlerinin teröristlerinin korkulu rüyası MELİH GOKCE BASKAN
  • KadirKadir1 sa önce
    Messi' nin Barcelona dan gönderilmesi gibi bir şey.
  • Captain America Captain America 1 sa önce
    Vay be Melih babanında başını yediler ha parti bundan sonra kendini yiyecek gibi görünüyor.
  • hsnhsn1 sa önce
    lütfen az ve öz konuşun ki fitnecilere fırsat verilmesin sayın başkanım
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