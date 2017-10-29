Melih Gökçek'ten istifa sonrası ilk tweet
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan dün istifa eden Melih Gökçek, istifa sonrası ilk tweetini attı.29 Ekim 2017 Pazar 18:27
8 bin 617 gündür sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan dün istifaeden Melih Gökçek, istifa sonrası aktif olarak kullandığı Twitter hesabından ilk tweet’lerini paylaştı.
“İşte istifa konuşmam” tweet’iyle istifa açıklamasının videosunu paylaşan Gökçek, ikinci paylaşımında ise ise “28 Ekim 2017 tarihiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bıraktım. Twit aleminin bilgisine” yazdı.