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Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkaran Melih Gökçek'ten hodri meydan

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sözde 'adalet ' yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı. Gökçek, Kılıçdaroğlu'na 'hodri meydan' çekerek 'Hadi beni mahkemeye ver' diye seslendi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkaran Melih Gökçek'ten hodri meydan

YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, partisinin milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında hapis cezasına çarptırılmasını bahane ederek sözde 'adalet ' yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı. Sosyal medya hesabından yürüyüşü değerlendiren Gökçek, ‘adalet için yürüyorum’ diyen Kılıçdaroğlu’nun CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin belgeli yolsuzluk dosyasının üstünü kapattığını hatırlattı.

BU KILIÇDAROĞLU ADALETTEN BAHSEDEMEZ

Kılıçdaroğlu’nun foyalarını bir bir ortaya seren Gökçek, “1997'de ilköğretimde okuyan 14 yaşındaki oğlu Kerem'i çalışmadığı halde 1.3.1997- 1.5.1997 çalıyormuş gibi gösteren KK adaletten bahsedemez. SSK Genel Müdürü iken 17 yaşındaki kızı Zeynep'i çalışmadığı halde Ekinciler Holding'de sigortalı gösteren Kılıçdaroğlu adaletten bahsedemez. Torunu Duru'yu erken emeklilikten yararlandırmak için 10 aylıkken sigorta yapılmış gibi gösteren Kılıçdaroğlu adaletten bahsedemez.” İfadelerini kullandı.

BENİ MAHKEMEYE VEREMİYORSAN İSTİFA ET

Son mesajında Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Gökçek, “Ey Kılıçdaroğlu söylediklerim iftira ise beni mahkemeye ver. Veremiyorsan adalet lafını bırak, istifa et.” çağrısında bulunarak adeta 'hodri meydan' dedi

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
  1. Melih Gökçek
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. enis berberoğlu
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