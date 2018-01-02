Melih Gökçek’ten flaş açıklama: İnşallah kursaklarında kalacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İran’da yaşanan Gezi benzeri olaylara ilişkin açıklamada bulundu.02 Ocak 2018 Salı 17:20
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İran’da yaşanan Gezi kalkışması benzeri olayları değerlendirdi. Olayların Türkiye’deki Gezi kalkışmasını anımsattığını hatırlatan Gökçek, Gezi’yi destekleyenler ile İran’daki olayları destekleyenlerin aynı kişiler olduğunu söyledi.
“Önce Türkiye sonra İran diye hesapladılar, hesap tutmadı.” İfadelerini kullanan Gökçek, “Şimdi önce İran, sonra Türkiye diyorlar. İnşallah kursaklarında kalacak” dedi.