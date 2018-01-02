Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Melih Gökçek’ten flaş açıklama: İnşallah kursaklarında kalacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İran’da yaşanan Gezi benzeri olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 17:20
Melih Gökçek’ten flaş açıklama: İnşallah kursaklarında kalacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İran’da yaşanan Gezi kalkışması benzeri olayları değerlendirdi. Olayların Türkiye’deki Gezi kalkışmasını anımsattığını hatırlatan Gökçek, Gezi’yi destekleyenler ile İran’daki olayları destekleyenlerin aynı kişiler olduğunu söyledi.

“Önce Türkiye sonra İran diye hesapladılar, hesap tutmadı.” İfadelerini kullanan Gökçek, “Şimdi önce İran, sonra Türkiye diyorlar. İnşallah kursaklarında kalacak” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:20
  1. Melih Gökçek
  2. İran
  3. Türkiye
  • YozgatlıYozgatlı58 dk önce
    İnşaallah sayın başkanım kursaklarında kalacak emperyalistler emellerine ulaşamayacaklar millet uyandı
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ1 sa önce
    Adamsın Başgan..Gülizabeth efendi gibi mıy mıy etmiyorsun..Adam zannettikleri destekledik, ama içime hic sinmemişti..Demek ki vardı adamda bir binlik.. Bu yüce millete ve Reise namık yapan Gülizabeth efendi.Basganın İran a desteği sana kapak olsun.Hem de vidalısından..
  • IkraIkra1 sa önce
    Gezi oldugundan hemfikirim..ancak irandaki yonetim de masum degil..mezhepcilik yapip ,suriye,irak ,yemen vs.karistiran bir yonetim..
  • Alişan TokuroğluAlişan Tokuroğlu1 sa önce
    Türkiye de yeniden bir kalkışma olursa sonucunu tahmin etmek zor değil, binlerce Ömer Halisdemir vatanını savunur...
  • Feridun KüçükFeridun Küçük1 sa önce
    Sn.Gökçek sen vatansever ve inançĺı bir insansın.Söylediklerin her zaman çıkar.Dileğine bende bütün kalbimle katılıyorum Yüce Rabbim Vatanımızı,Milletimizi ve Ümmeti Muhammedi korusun muhafaza etsin inş.
  • huseyinhuseyin2 sa önce
    sen hala fetoden yargilanmamak icin ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...
  1. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
  2. Almanlar en çok polise güveniyor
  3. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
  4. 2017'de çenemiz düştü!
  5. Tam 850 yaşında ama...
  6. Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve..
  7. ''Yemeklerine cesaret hapı katıyorlar''
  8. Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah..
  9. Türkiye’de ilk kez görüldü
  10. Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi
  11. Esed rejimine ağır darbe! Onlarca..
  12. Gölcük ihalesi iptal!
  13. Sömürü ile kazandıkları para yok oluyor
  14. Katiller adeta kendini şikayet etti
  15. İran'daki hareketlilik en çok o kenti..
  16. Malezya'dan tüm Müslümanlara açıklama
  17. Almanya'da herkes o camiye gidiyor
  18. Teröristlere ait 279 mezar açıldı!
  19. Taşeron işçilerle ilgili bakanlık ve..
  20. Galatasaray'ın yeni forveti açıklandı
Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...