Melih Gökçek'ten 'Anıtkabir' dilekçesi

Katıldığı radyo programında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Mimarlar Odası'nın ortaya attığı "Anıtkabir imara açılıyor" iddialarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

İddiaların ideolojik olarak ortaya atıldığını ve tamamen yalan-yanlış bilgilerden oluştuğunu ifade eden Gökçek, "Bu iddiaları ortaya atan, başta Mimarlar Odası ve onun peşinden giden CHP milletvekilleri ile diğerlerini dava ettik" dedi.

Anıtkabir çevresindeki binaların ilk sırasının sit alanına dahil olduğunu bildiren Gökçek ayrıca şu bilgileri verdi:

"Belediye Meclisi’nde, Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine, Fevzi Çakmak Caddesi ile Akdeniz Caddesi kesişiminde kalan ve halen askeri konut olarak kullanılan alandaki mevcut binaların imar planında tescil işlemi yaptık. Yıllar önce bu alana konut yapılırken kimsenin gıkı çıkmamış.

İkinci olarak Muhafız Alayı’nın bulunduğu ve askerlerin kaldıkları, halı saha, lokal gibi bölümlerinin bulunduğu en alt kısımda kalan alanın da tescil edilmesi istendi, biz de onların talebine göre tescil ettik.

Üçüncüsü, Muhafız Alayı Gazinosu’nun aşağısında bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne bakan yerde sit alanı içinde kalan 5-6 binayı Milli Savunma Bakanlığı, 2012’de imar planına dahil edip kamulaştırmamızı talep etti. Şimdi de bu kamulaştırmadan vazgeçtiklerini bildirerek yeni planda Anıtkabir alanı dışında tescil etmemizi talep ettiler. Biz de bu binaları bu sefer kamulaştırma alanından çıkardık.

Burada herhangi bir şekilde rant yok. Kesinlikle yeni bir yapılaşma yok. Bir kaşık suda fırtına koparıyorlar."